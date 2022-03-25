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Alişan'dan Buse Varol'a: Yolumuz daha çok uzun!

Alişan, 32 yaşına basan eşi Buse Varol'un doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Birlikte çekilen ilk fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı, Varol'a, "Yolumuz daha çok uzun... Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum..." sözleriyle seslendi

25.03.2022 - 15:07 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Bir dönem evliliklerinde kriz yaşayan ve boşanacakları konuşulan Alişan-Buse Varol çifti, kötü günleri geride bıraktı. Barışan ikiliden Varol, bugün 32 yaşına bastı. Alişan, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

  • "DAHA YOLUMUZ ÇOK UZUN"

    Buse Varol ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınlana ünlü şarkıcı, gönderisine, "5 yıl oldu bu fotoğrafı çekeli... Birlikte ilk fotoğrafımız... Ve inşallah daha yolumuz çok uzun... Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum..." ifadelerini not düştü.

    "ÇOCUKLARIMIZLA SAĞLIKLI YAŞLARIMIZ OLSUN"

    Alişan ile ilişkisine yeniden şans veren Varol ise, "İnşallah çocuklarımızla sağlıklı yaşlarımız olsun beraber aşkım. Ben de seni seviyorum..." diyerek, eşine teşekkür etti.

  • "HERKESİ AYNI KEFEYE KOYUYORLAR!"

    Buse Varol ile bir firmanın reklam yüzü olan Alişan, "Krizi fırsata çevirdiler" haberleriyle alakalı konuşmuştu. 

    Ünlü isim, "Bunu yapanlar var, o yüzden herkesi aynı kefeye koyuyorlar ama bize bunu yakıştırmaları bizi üzüyor. Çok paraya ihtiyacımız varmış da kavga haberi çıkarmışız, ondan sonra işler güçler gelince barışmışız... Saçma sapan işler!" demişti.

  • "ZERRE KADAR UMURUMDA DEĞİL"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Varol, "Bizim iki çocuğumuz var. Aklı başında olan insanlar bunları yapmaz herhalde ama insanların ne düşündüğü benim gerçekten zerre kadar umurumda değil. Bu bizim hayatımız." ifadelerini kullanmıştı.

  • "BİZ HEP BAHARDIK!"

    Ünlü şarkıcı, ardından, "O zaman da söyledim; her ailede yaşanabilecek şeyleri yaşadık. Önemli olan bizim bir arada olmamız." şeklinde konuşmuştu.

    Muhabirlerin, "Sizin için 'ikinci bahar' oldu sanki..." sözlerinin üzerine Alişan, "Biz hep bahardık..." açıklamasını yapmıştı.

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