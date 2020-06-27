Biz ölümden döndük ve şükrediyoruz halimize. Evet, araç önemli. Evet, araç sağlammış ama bunu bile dalga konusu yaparak tweet'ler atmanız da sizin insanlığınız olsun! Araç ne olursa olsun senin canını veren de, alan da Allah'tır. O ne derse, o olur! Çok şükür ki biz sağ salim çıktık.