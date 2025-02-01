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        Haberler Magazin Alişan: Bu, insanlığım gereği bir durum

        Alişan: Bu, insanlığım gereği bir durum

        Alişan, Etiler'de görüntülendi. Ünlü şarkıcı, gazetecilerle sohbet etti. Alişan, vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızlarıyla ilgilenmesinin büyük takdir görmesi hakkında neler hissettiği yönündeki bir soruya; "O takdir edilecek bir şey değil. Bu, insanlığım gereği bir durum" şeklinde yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:08
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        "Bu, insanlığım gereği bir durum"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Alişan, geçtiğimiz günlerde LvbelC5'in çıkardığı "Havhav" şarkısı hakkında, "Vallahi sosyal medyada gördüm sadece. Şarkı hakkında hiç bir fikrim yok. 5 milyon mu olmuş? Sistem çok değişti. Şu anda bir şarkının 20 - 30 milyon tıklanması onun çok başarılı olduğu anlamına gelmiyor bence. Benim için başarı sahnemde o şarkının benden istenmesidir. Ya da o şarkı bana ekstra iş getirdiyse başarı budur. Eski şarkılarımız patlıyor bizim de" dedi.

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        Alişan, "Tıklanmaların doğru olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna ise "Biz eskiden kaset satardık, elle tutulur bir şey vardı. Ona inanıyorduk, elde fiziki bir veri var çünkü. Türkiye'den bir sanatçının 100 milyon tıklanması bana çok inandırıcı gelmiyor. Benim en çok tıklanan şarkım 46 milyon falan. O da yılların şarkısı" diye yanıt verdi.

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        Alişan, oyunculuk sorularına hakkında; "Benim tekrardan dizi veya film yapabilmem için her şeyi bırakıp onu yapmam lazım. 'Özlemedin mi?' diye sorarsınız özledim tabi. Ben 'Aynalı Tahir' ile tanınmış bir adamım. 'Cennet Mahallesi' var bir de... Benim yaptığım her işin eskisi seviliyor. O yüzden şarkılar da eskiyince patlıyor. Ben çıkardığımı zannediyorum ama fırına pişmeye atıyorum" diyerek kahkaha attı.

        Aile hayatından da bahseden Alişan; "Okullar kapalı şimdi. Okul olmayınca zor. Çocuklar hep evde. Geçen hafta misafirlerimiz geldi. Onların da çocukları var. Oyun oynadık bir sürü. Bütün çocuk oyunlarını artık ezbere biliyorum. Ceylan'ım yeğenim de vardı. 5 çocukla deve cüce falan oynadım" dedi.

        Alişan, vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızlarıyla ilgilenmesinin sosyal medyada bir çok olumlu yorum alması hakkında ise "O takdir edilecek bir şey değil. Bu insanlığım gereği bir durum. Onlar benim kardeşimin çocukları. Canlarım onlar. Kardeşim sağken de benim canımdı. Bu ömür boyu devam edecek" ifadelerini kullandı.

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        #alişan

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