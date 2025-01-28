'HavHavHav'a tepki yağdı

'2024'te Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı' olan Era7capone ft. Batuflex iş birliğiyle üretilen 'Cıstak'ın sözlerine; "Kadın bedeni aşağılanıyor, para ve marka en fiyakalı şey gösteriliyor" merkezli tepki yağmıştı.

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'Cıstak'ın ardından bir başka şarkı daha benzer bir tepkiyle karşılaştı. Tepki gösterilme nedeni farklı olsa da boyutu aynı.

'Gaz Pedal' şarkısıyla tanınan Lvbel C5, bu kez ilginç bir şarkı olan 'HavHavHav' adlı tekliyle gündemde. Şarkının neredeyse tamamında havlandığı şeklinde yorumlanan 'HavHavHav', şarkı yayınlama platformu Spotify’ın 'En İyi 50' listesinde zirveye yerleşti. Şarkı, zirveye yerleşir yerleşmez de tepkilerin odağında yer aldı.

REKLAM Sosyal medyada tepkiler, şu merkezli; • "Ülkedeki kültür - sanat seviyesinin sembolü." • "Türkiye listesini, Spotify'dan silin gitsin." • "Bu yüz karası hepimize yeter." • "Sanata bak vay arkadaş! İnsanlık git gide ilkelliğe gidiyor."

Atilla Taş 'HavHavHav'a tepki gösterenlerden biri de şarkıcı Atilla Taş oldu. Taş, tepkisini; "Yıllarca benim müziğimle dalga geçtiniz. Bak gelinen noktada havlamak bile şarkı oldu."