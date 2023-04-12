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Alişan: Annem yanlışlıkla beğenmiştir - Magazin haberleri

Alişan: Annem yanlışlıkla beğenmiştir

Alişan, annesi Suzan Tektaş'ın geçtiğimiz günlerde eşi Buse Varol'a yönelik bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı eleştiriyi beğenmesi hakkında konuştu. Şarkıcı, "Annem sosyal medyayı sadece bakmak için kullanır. Yanlışlıkla olmuştu" dedi

Giriş: 12.04.2023 - 08:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Alişan, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Her şey güzel gidiyor. Ceylan'ı okuldan aldım, yemek yiyeceğiz. Sonra da alışveriş yapacağız. Yapabileceğim çok bir şey yok. Şarkı yapıyorum, konser veriyorum. Hayatımda aradığım başka bir heyecan yok. Huzur ve sağlık önceliğim..." dedi.

  • Muhabirlerin, "Eskiden Ramazan ayı sanatçılar için estetik ayı denilirdi. Hatırlar mısınız?" sözleri üzerine Alişan, "Evet, hatırlıyorum ama artık yaptırıyorlar mı bilmiyorum. Estetik pahalı oldu. İnsanlar iğne ve dolguyu tercih ediyorlar. Kim, kendini nasıl iyi hissediyorsa o şekilde hareket edebilir" ifadelerini kullandı.

  • "ANNEM YANLIŞLIKLA BEĞENMİŞTİR"

    Alişan'a, annesi Suzan Tektaş'ın geçtiğimiz günlerde eşi Buse Varol'a yönelik bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı eleştiriyi beğenmesi hatırlatıldı.

    Alişan, konuyla ilgili, "Annem sosyal medyayı sadece bakmak için kullanır. Yanlışlıkla olmuştur. Beğeni ya da yorum kısmı ile ilgilenmez. Zaten kardeşim Selçuk vefat ettikten sonra annem evden çıkmıyor. Mezarlıktan eve, evden mezarlığa gidiyor. Kadının başka yaptığı bir şey yok. Huzurlu ve mutluyuz. Hiçbir sorun yok" açıklamasında bulundu.

  • "ÜÇÜNCÜ ÇOCUK" SORUSUNA YANIT

    Basın mensuplarının, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren şarkıcı, "Çok zor. Burak, kura ile bir okul kazandı ve biz de sevindik ama sonra kumbaraları açtık" diyerek, güldü.

    "Eğitim için yurtdışına gönderme niyetim yok. Bence Türkiye eğitim konusunda en iyi ülke" ifadelerini kullanan Alişan, "Futbola çok merakı var ve 'Futbolcu olacağım' diyor. Arda Güler hayranı ve onunla tanışmak istiyor. Evde yatana kadar formayı üstünden çıkarmıyor. Altyapıya yazılmak isterse şu yönetim varken göndermem. Çocuk dört yaşında, daha derbi galibiyeti görmedi. Psikolojisi bozuldu. Yenildiğimiz maçlardan sonra ağlıyor. Neredeyse, 'Beni neden Fenerbahçeli yaptın!' diyecek durumuna geldi" ifadelerini kullandı.

  • "HER TÜRLÜ MUTLULUĞU HAK EDİYOR"

    Alişan, yakın dostu Çağla Şıkel'in avukat Nail Gönenli ile yeni bir birlikteliğe yelken açması hakkında, "Onun adına çok mutluyum. Geçen gün konuştuk, birlikte yemeğe çıkacağız. Henüz tanışma fırsatım olmadı. Çağla, her türlü mutluluğu hak ediyor" şeklinde konuştu.

    Ünlü şarkıcı, "Çağla Şıkel'e evlilik tavsiyelerinde bulundunuz mu?" sorusuna ise, "Ona tek tavsiyem; az spor yapsın. Benden daha çok kası var" diyerek, güldürdü.

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