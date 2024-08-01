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        Haberler Magazin Alişan, 5 yıl önceki fotoğrafları paylaştı

        Alişan, 5 yıl önceki fotoğrafları paylaştı

        Alişan, kendi ve Çağla Şıkel'in çocuklarıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımıyla geçmişe götürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 08:48 Güncelleme: 01.08.2024 - 08:57
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          Alişan, uzun yıllar birlikte çalıştığı ve yakın arkadaşı olan Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Güney'in, kendi oğlu Baran ile çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.

        • 2

          Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından, çocuklarının 5 yıl önceki halleri ve şimdiki hallerini kolaj yaparak takipçileriyle paylaştı.

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          Ünlü model ise Alişan'ın yaptığı bu paylaşımlarını kendi sayfasında tekrardan paylaştı.

          Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram

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