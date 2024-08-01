Alişan, 5 yıl önceki fotoğrafları paylaştı
Alişan, kendi ve Çağla Şıkel'in çocuklarıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımıyla geçmişe götürdü
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Alişan, uzun yıllar birlikte çalıştığı ve yakın arkadaşı olan Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Güney'in, kendi oğlu Baran ile çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.
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Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından, çocuklarının 5 yıl önceki halleri ve şimdiki hallerini kolaj yaparak takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü model ise Alişan'ın yaptığı bu paylaşımlarını kendi sayfasında tekrardan paylaştı.
Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram
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