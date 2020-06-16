Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Alişan, önceki gün eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile birlikte İstinye'de görüntülendi. Alişan, hafta sonunu ailece akşam yemeği yiyerek ve alışveriş yaparak geçirdiklerini söyledi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Alişan, konserlerin başlayacağını belirterek, "4 ay tatil yaptık. Yeter artık. Sahneler, konserler başlıyor" dedi.