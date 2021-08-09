"AŞKIN TANIMI HEP DEĞİŞİYOR"

Boz, "Birine aşık olduğunuzu nasıl anlarsınız?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

Aşk tarif edilmesi çok zor bir duygu. Hatta birçok duygunun karışımı... Hayatında edindiğin deneyimlerle birlikte insandaki tanımı da hep değişiyor. Hiç olmadığını sandığın kadar mutlu ve huzurlu hissetme hali genel bir aşk tanımı olabilir benim için. Ama aslında tarif edilemeyecek kadar karışık, bir o kadar da kişisel bir duygu.