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Alina Boz: Evlilik yok, önce kariyer! Mithat Can Özer...- Magazin Haberleri

Alina Boz: Evlilik yok, önce kariyer!

'Minik Serçe' lakaplı sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, "evlilik" sorularına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Beş yıldır soruyorsunuz. Zaten olursa da haberiniz olur ama benim için şu an kariyer ön planda. Kariyerime bakıyorum" açıklamasını yaptı

27.05.2022 - 09:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Alina Boz, önceki akşam Şişli'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Boz, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Uzun zamandır denk gelemiyorduk. Sevindim sizleri gördüğüme..." dedi.

  • "İLK DEFA BU KADAR UZUN DİNLENDİM"

    Basın mensuplarının, "Bu süreçte neler yaptınız?" sorusuna yanıt veren Alina Boz, "Eğitim hayatıma önem verdim. İyi geldi dinlemek... 13 yaşımdan beri ilk defa bu kadar uzun dinlendim." ifadelerini kullandı.

    Sinema projesinden de bahseden Boz, "Dönem filmimizi çektik. Pandemiden dolayı biraz sarktı ama eylül ayı gibi yayınlanır büyük ihtimalle." açıklamasını yaptı.

  • "TERS KÖŞE İSTEDİĞİM BİR ROL VAR"

    Muhabirlerin, "Bir dizi projeniz olacak mı?" sorusuna Alina Boz, "Şu anda anlaştığımız bir yer yok. Umut ediyoruz ki yakın zamanda görüşmelerim olacaktır. Ters köşe istediğim bir rol var tabi ama ben daha çok çalışacaklarıma özen gösteriyorum. Senaryoya ve ekibe dikkat ediyorum." cevabını verdi.

  • "BODRUM'A GİDEBİLİRİM"

    Tatil planlarından söz eden Boz, "Deniz kenarında olmayı tercihi ediyorum. Bodrum’da geçen sene Sezen Aksu’yu ziyarete gittik. Bir de su sporları yapmayı seviyorum. Bu yüzden yine Bodrum’a gidebilirim." dedi.

  • "EVLİLİK YOK, ÖNCE KARİYER"

    'Minik Serçe' lakaplı sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile olan ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Çok güzel gidiyor, zaten yıllardır da iyi gidiyor." şeklinde konuştu.

    Muhabirlerin, "Sezen Hanım size, 'Evlenin' diye baskı yapıyor mu? Evliliği düşünmüyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Alina Boz, "Beş yıldır soruyorsunuz. Zaten olursa da haberiniz olur ama benim için şu an kariyer ön planda. Kariyerime bakıyorum." ifadelerini kullandı.

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