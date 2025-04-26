Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Alina Boz, önceki gün Bebek'teki bir kuaförden çıkarken görüntülendi.

REKLAM advertisement1

Çıkışta ayaküstü gazeteciler ile sohbet eden oyuncu; "Gündemimiz deprem, herkesin tedbirli olmasında fayda var. Benim ailem deprem bölgesi yakınında. Onlar için çok korkuyorum. Bizim evimiz müstakil, ucuz atlattık. Hepimiz ailemiz ve büyüklerimiz için korkuyoruz" dedi.