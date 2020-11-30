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Alil Tanımı:

Alil kelimesinin anlamı; hastalıklı veya sorunlu olan, sakat olarak tanımlanır. Alil alkol, alil grup, alil kökü, ek değerlikli doymamış organik radikal C3H5; propilenden türetilmiş ve alil insan veya hayvan olarak da ifade edilir.

Alil Nedir TDK:

Hastalıklı ve sakat olarak belirtilir.

Alil Örnek Anlatımı:

Alil; hasta, sorunlu, sakat, problemli, illetli, eksik ve muhtaç olan anlamlara gelir. Osmanlıca da gözü görmeyen amalar veya kör olanlar için kullanılan bir sözdü.

Alil Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Az önce buradan geçen alil olan kadına çok üzüldüm.

Bu kadar da alil olduğuna inanamıyorum.