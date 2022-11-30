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Haberler Dünya Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı

Alibaba kurucusu Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı

Financial Times; Alibaba'nın kurucusu Çinli Jack Ma'nın 6 aya yakın bir süredir Japonya'da olduğunu öne sürdü.

Giriş: 30.11.2022 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı
Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı
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HABERTURK.COM

Çin'in bir zamanlar en zengin insanlarından olan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, uzun zamandır ortalıkta görünmüyordu.

Financial Times, uzun zamandır görünmeyen milyarderin, 6 aydan uzun süredir Japonya'nın başkenti Tokyo'da olduğunu yazdı.

Site, Ma'nın bu süre boyunca ailesiyle beraber Tokyo'da kayak merkezlerinde tatil yaptığını ve belirli aralıklarla ABD ve İsrail'e ziyaretlerde bulunduğunu da öne sürdü.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Ma, 2 yıl önce devlet bankalarını ve Çinli düzenleyicileri eleştirdiğinden beri ortalıktan kaybolmuştu. Bu gelişmeler sonrasında Çinli düzenleyiciler, Ma'nın şirketi Ant'ın 37 milyar dolarlık ilk halka arzını iptal etmiş ve Alibaba'yı geçen yıl tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2,8 milyar dolarlık rekor bir para cezasına çarptırmıştı.

Ma'nın, Alibaba'nın genel merkezinin bulunduğu Şanghay yakınlarındaki Hangzhou şehrinde bir evi olsa da yetkililerle ters düştüğünden beri İspanya ve Hollanda da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde görüldü. Ma'nın Hollanda'da sürdürülebilir gıda üretimi konusunda bir üniversiteyi ziyaret ettiği öne sürülmüştü. Ancak bir süredir nerede olduğuna dair herhangi bir açıklama gelmemişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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