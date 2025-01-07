Aliağa Petkimspor - Hapoel Holon: 82-81 (MAÇ SONUCU)
Aliağa Petkimspor, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in ilk maçında İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımını 82-81 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımını 82-81 yendi.
Salon: Bakü Spor Sarayı
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Gatis Salins (Letonya), Gintaras Maciulis (Litvanya)
Aliağa Petkim: Dotson 10, Russell 2, Tyree 11, Aldridge 11, Echenique 16, Van Beck 24, Williams 8, Yavuz Gültekin, Troy Selim Sav
Hapoel Netanel Holon: Long 16, Adams 12, Kyser 10, Tucker 3, Artzi 8, Davis 12, Hanochi 4, Zalmanson 12, Ziv 4
1. Periyot: 22-23
Devre: 38-46
3. Periyot: 61-62