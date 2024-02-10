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        Haberler Magazin Ali Sürmeli'nin hesabı hack'lendi: Kürtaj, vergi kaçırma... - Magazin haberleri

        Ali Sürmeli'nin hesabı hack'lendi

        Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabı hack'lendi. Hacker, Sürmeli'nin ağzından çarpıcı açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 12:32 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:41
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        • 1

          Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabı hack’lendikten sonra ağzından çarpıcı açıklamalarda bulunuldu. İlk paylaşımda; "Önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim. Çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor ve başıma gelen herşeyi hakettim ben. Çünkü çok insanın günahına girdim” ifadeleri kullanıldı.

        • 2

          Ardından Sürmeli’nin oyuncu Didem Karataş’ı kürtaj yaptırmaya zorladığı iddiası geldi ve "Torunum yaşındaydı diye çocuk istemedim. Zorla hastane ebesi kız kardeşim Gülben Sürmeli tarafından kürtaj yaptırdım" denildi.

        • 3

          "ÜCRETİN YÜZDE 50'Sİ ELDEN VERİLİYORDU"

          Söz konusu paylaşımlarda Ali Sürmeli’nin vergi kaçırdığı da öne sürüldü: Menajerim Cem Tatlıtuğ’un kız arkadaşının adına şirket üzerinden diziler ve sinema filmleri için anlaştığım ücretin yüzde 50’si resmi olarak bana geliyordu. Kalan yüzde 50 miktar oğlum Eren Sürmeli hesabına ve elden veriliyordu.

        • 4

          Kısa sürede gündem olan iddialar sonrası gözlerin çevrdildiği 64 yaşındaki oyuncunun menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada; "Oyuncumuz Ali Sürmeli’nin Instagram hesabı çalınmıştır. Yapılan hiçbir paylaşıma itibar etmeyiniz" denildi.

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