Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabı hack’lendikten sonra ağzından çarpıcı açıklamalarda bulunuldu. İlk paylaşımda; "Önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim. Çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor ve başıma gelen herşeyi hakettim ben. Çünkü çok insanın günahına girdim” ifadeleri kullanıldı.