Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal ve yaklaşık 7 aylık hamile olan eşi Nazlı Kurbanzade, sezonu Bodrum'da açtı.
Önceki gün Gölköy'de görüntülenen ve gazetecilerle kısa süreli bir sohbet gerçekleştiren Sunal, "Tatile henüz yeni geldik. Yaz bizim için inşallah güzel geçer" şeklinde konuştu.
"HENÜZ KARAR VEREMEDİK"
Geçtiğimiz aylarda tekrar bir kız çocukları olacağının müjdesini veren çift, muhabirlerin, "Bir isim buldunuz mu?" sorusuna yanıt verdi. Çift, konuyla ilgili, "Henüz ismine karar veremedik. Kafamızda birkaç isim var ancak net değil" ifadelerini kullandı.
"BİR MİNİK KIZIMIZ DAHA VAR"
Kardeşi Ezo Sunal'ın da geçtiğimiz aylarda kızı Nova'yı kucağına alması ile ilgili konuşan Ali Sunal, "Ezo gayet iyi. Bir minik kızımız daha var, ona bakmakla meşgul" dedi.
"RAHAT BİR ANNEYİM"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda hakkında bilinmeyenleri anlatan Nazlı Kurbanzade, genel olarak düzenli ve programlı biri olduğunu belirtmişti.
Kurbanzade, "Aslında 'Annelik ile birlikte hayatım başka bir yöne evrildi' diyemem. Çocuklu hayatta da şartlar elverdiği sürece bu şekilde devam etmeye çalışıyorum. Kendimi çok daha panik ve pimpirikli sanıyordum ama Narin doğunca kafamdakinden çok daha rahat bir anne olduğumu anladım" diye konuşmuştu.
"MUTLU OLACAKSA DESTEKLERİM"
Narin'in meslek seçiminde onun mutlu olacağı işi yapması için yönlendireceklerini belirten Nazlı Sunal Kurbanzade, "Ben avukatım. Avukatlık mesleği sevilmeden yapılacak bir meslek değil. Eğer bu yola baş koyacaksa ve mutlu olacaksa desteklerim tabii" ifadelerini kullanmıştı.
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