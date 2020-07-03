"SEN HEP BİZİMLESİN"

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal da babasının fotoğrafını paylaşarak altına şu sözleri ekledi:

Güzel babam... Tam 20 yıl oldu... İnanılır gibi değil. Her gün daha çok özlüyoruz. Ama artık eminim daha çok 20 yıllar bu ülkenin kalbinde ve gülücüklerinde olacaksın. Bizim de gücümüzün kaynağı olacaksın. Sen hep bizlesin.