Ali Seçkiner, 'Kalpazan' hakkında konuştu

SHOW TV'de yayınlanan, O3 Medya imzalı ilk bölümü ile ekran yolculuğuna övgü dolu yorumlarla başlayan yeni dizisi 'Kalpazan'ın başrol oyuncularından Ali Seçkiner Alıcı, projenin merakla beklenen yeni bölümlerine dair sürpriz açıklamalarda bulundu.

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'Kalpazan'a dahil olma sürecinde, senaryo ve oyuncu kadrosunun gücü olduğunu söyleyen usta isim, canlandırdığı İrfan karakterini şöyle anlattı; "İrfan; orta halli, kendi yağında kavrulan, halim selim, mütedeyyin dediğimiz bir insan, imam ve aile babası. Sıra dışı meziyetleri ya da belirgin kusurları olmayan, sıradan, ortalama biri. Hepimizin yanında yöresinde tanıdığı, bildiği insanlardan."

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"ÇOK ÖZGÜN VE DOĞURGAN BİR HİKÂYE"

'Kalpazan'ın ilk bölümden bu kadar dikkat çekeceğini beklediğini belirten Ali Seçkiner Alıcı, bunun nedenini ise senaryoya bağlıyor; "Evet bekliyordum tabii çünkü çok özgün ve doğurgan bir hikâyeye sahip, çokça sıradanlık taşıyan senaryoların yanında ayrıcalıklı ve ilgi çekici. Gelecek bölümlerde de hikâye açılarak, gelişerek aynı anda karakterini de koruyarak şaşırtmaya, ilgi çekmeye devam edecek."