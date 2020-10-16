Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, Nişantaşı'nda gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.
Poyrazoğlu, "Sahnede Bir Hayat" tiyatro gösterimleri kapsamında Ekim ayı boyunca, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda "Asi Kuş" adlı oyunla tiyatroseverlerle buluşacağını söyledi. Oyunla ilgili, "Herkes krizden söz ediyor. 500 bilet satılmış. 300 bileti sağlık çalışanlarına hediye ettim. O yüzden çok mutluyum" dedi.
Elindeki rahatsızlıktan dolayı fizik tedavi gördüğünü de anlatan Poyrazoğlu, Rasim Öztekin'den Şevket Çoruh'a devredilen İsmail Dümbüllü'nün kavuğu hakkında da tartışma yaratacak açıklamada bulundu.
Kavuk konusunda işin soytarılığına dönüştüğünü savunan Ali Poyarzoğlu, "Bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum ama işin aslının soytarılığa dönüştünü düşünüyorum. Bu habire ısıtılıp ısıtılıp magazin gündemine getirilen bir konuydu. Örneğin ben bu konuda hiç söz etmiyorum ama İsmail Dümbüllü ödülü veriliyor iyi oyuncuya. O ödülü ben de aldım. Karagöz-Hacivat ilgili Karagöz'ün takkesi var ya ona 'Işkırlak' adı veriliyor onu da bana verdiler birkaç sene önce. Karagöz'ün 'Işkırlak' hikayesinde şöyle bir gelenek var. Onu sana veriyorlar ertesi sene hak edene birine devir etmek zorundasın. Bir yıl bende durdu ben de Zihni Göktay'a verdim. Zihni kime verdi onu takip etmedim. O Kavuk İsmail Dümbüllü'nün kavuğu değil. O bir takke." dedi.
Sanatçı, "Bunu bu şekilde ısıtılıp ısıtılıp magazin malzemesi yapılması hoş değil. Veren de biliyor onun İsmail Dümbüllü'nün olmadığını ve alanlar da biliyor. Bu kameralar azdırıyor insanları. Kamuoyunu yanılttılar diyemem ama konuyu magazinleştirdiler demek daha doğru olur" diye konuştu.
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