Kavuk konusunda işin soytarılığına dönüştüğünü savunan Ali Poyarzoğlu, "Bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum ama işin aslının soytarılığa dönüştünü düşünüyorum. Bu habire ısıtılıp ısıtılıp magazin gündemine getirilen bir konuydu. Örneğin ben bu konuda hiç söz etmiyorum ama İsmail Dümbüllü ödülü veriliyor iyi oyuncuya. O ödülü ben de aldım. Karagöz-Hacivat ilgili Karagöz'ün takkesi var ya ona 'Işkırlak' adı veriliyor onu da bana verdiler birkaç sene önce. Karagöz'ün 'Işkırlak' hikayesinde şöyle bir gelenek var. Onu sana veriyorlar ertesi sene hak edene birine devir etmek zorundasın. Bir yıl bende durdu ben de Zihni Göktay'a verdim. Zihni kime verdi onu takip etmedim. O Kavuk İsmail Dümbüllü'nün kavuğu değil. O bir takke." dedi.