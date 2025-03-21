Ali Nuhoğlu’nun ifadesine Habertürk ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” ve “terör” soruşturması kapsamında 40 milyon TL’yle kaçarken yakalandığı iddia edilen, iş insanı Ali Nuhoğlu’nun emniyet ifadesi ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu’na devrettiği için tartışmalara neden olan üç villa için açıklama yapan Nuhoğlu, villaları 15 milyon TL’ye İmamoğlu’na devretmediğini, 115 milyon TL ve Beylikdüzü’nde 1 villa karşılığında devrettiğini söyledi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun arasında olduğu 106 şüpheliye yönelik gerçekleştirdiği “kent uzlaşısı” kapsamında terör ve İBB İştiraki Medya A.Ş. Ve Kültür A.Ş. üzerinden yapılan ihaleler kapsamında ise “yolsuzluk” operasyonları yapılmıştı. Şafak operasyonları sırasında gözaltına alınamayan İş İnsanı Ali Nuhoğlu’nun 40 milyon TL ile kaçarken yakalandığı iddia edilmiş, gözaltı görüntülerinde iş yerinde yakalandığı paraların ise kasadan çıktığı görülmüştü.

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“İMAMOĞLU’NUN FOTOĞRAFI ŞÜPHELİ LİSTESİNDE GÖSTERİLEREK SORULDU”

İş İnsanı Ali Nuhoğlu’na emniyetteki ifadesinde tüm şüphelilerin fotoğrafları gösterilerek kimleri tanıdığı soruldu. Şüpheli fotoğraflarının içerisinde İBB başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. Nuhoğlu ise cevaben, “Ekrem İmamoğlu’nu şahsen tanırım. Kendisi Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Gürpınar Hal İnşaatı ihalesini adı ortaklık girişimi olarak Nuhoğlu firmamız ile kazanmıştık. Kendisi ile bu süreçte tanışmıştık. Kendisi ile aile görüşmesi gibi bir samimiyetim veya arkadaşlığım yoktur ancak bayramlarda veya özel günlerde ziyaret amaçlı görüşmekteyiz. Ekrem İmamoğlu ile aile şirketi olan İmamoğlu İnşaat şirketi ile kendimin kurduğu Güllüce Tarımcılık isimli firmam ile 2 adet mesken satışı gerçekleştirdik. Ancak bu satışta ben Ekrem İmamoğlu ile hiçbir görüşme yapmadım. Ben bu ticaret ile ilgili İmamoğlu İnşaat şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz isimli kişiyle görüşüp satışı da bu kişiyle yaptım. Bunun dışında kendisi veya şirketleri ile ticaretim olmamıştır. Büyükşehir Belediyesinden şirketlerimin aldığı ihaleler mevcuttur. Ancak bu ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadım. Şirketlerim bu ihaleleri hak ettiği için almıştır.” Dedi.

“15 MİLYON TL’YE DEVRETMEDİM” Gerçek değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devrettiği iddiaları da sorulan Nuhoğlu, “Güllüce Tarımcılık firması dosyaya konu olan villaları Nüket Sosyal ve Melih Şatıroğlu isimli şahıslardan satın almak amacıyla kurulmuştur. Ben bu villaları o dönemde yaklaşık 4 milyon dolara mal etmiştim. Bu parselde bu kişilerin kardeşi olan Amerika’da yaşayan ismini hatırlamadığım kişiye ait villayı da alıp bu üç villayı yıkarak yeni imar hakları ile büyük iki villa yapacaktım. Bu villalarda ben ve ailem oturacaktık. Ancak Amerika’da bulunan kişi villasını satmadığı için parsel bazlı imar haklarımızı kullanamadığımız için bu planı gerçekleştiremedik. Bu nedenle bu parselleri İmamoğlu İnşaat firmasına satmak için şirketin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile görüştük ve İmamoğlu İnşaatı bahse konu villaların arkasındaki arsaya sahiplerdi ve buraya yeni bir villa yaptılar. Bundan dolayı şirketime ait villalar kendi villalarının önünü kapattığı için talep ettiler. Bana da 15 milyon TL nakit, Beylikdüzü tarafında 1 villa ve kur farkından dolayı 87 Milyon TL ödenecek şekilde İmamoğlu şirketi ile Güllüce Tarımcılık şirketi inşaatının devir sözleşmesini yaptık. Bu 87 milyon TL sözleşmenin tarihinin kur farkı ödemesiydi. Ancak bunu ödeyemedikleri için daha sonra arabuluculuk sözleşmesi yaptık. Bu sözleşme tarihinde kur farkı yaklaşık 100 milyon TL’ye çıkmıştı. Yani ben Güllüce Tarımı 15 milyon TL’ye devretmedim.” dedi. REKLAM “ALDIĞIM ÖDEMELER BORÇTU” Ali Nuhoğlu’na şirketinin ihalelere girmediği halde neden firmasına ödemeler yapıldığı soruldu. Nuhoğlu bu soruların hepsini, “Borçtu” şeklinde açıkladı. Yeğeni Kaan Nuhoğlu’nun İSTCON isimli firmasına ilişkin ise; KİPTAŞ’ın 2024 yılında ihaleye çıktığı ve ihale sonucunda İSTCON ile 2 milyon 100 bin lira bedelle sözleşme imzalandığı hatırlatıldı. KİPTAŞ’ın İSTCON isimli şirkete avans ödemesi olarak 199 milyon 500 bin yatırdığı ancak bu paranın bir kısmının Ali Nuhoğlu’na ait Trend A.Ş’ye gönderildiği sonrasında ise paranın vekaletle nakit olarak çekildiği belirtildi. Tüm bu bilgilerin hatırlatıldığı Nuhoğlu’na, “İhaleye girmemenize rağmen ihalenin ilk avansları neden size gelmiştir?” sorusu yöneltildi.

Nuhoğlu ise, “İSTCON firmasının benim firmama gönderdiği 66 milyon liralık para KİPTAŞ’ın İSTCON’a göndermiş olduğu paranın ödemesi değil, İSTCON firması ile aramda olan borç alacak ilişkisinden kaynaklıdır” dedi. EMNİYETİN ŞEMASI DA İFADEDE SORULDU Emniyetin hazırladığı bir şema da Ali Nuhoğlu’na gösterilerek, “Bu tespitler ile alakalı detaylıca açıklama yapınız” diye soruldu. Nuhoğlu’nun cevabı ise, “İmamoğlu İnşaat’ın almış olduğu belirtilen taşınmazla ilgili benim bir bilgim ve ilgim yoktur” dedi. MASAK’ın hazırladığı rapordaki şüpheli bulunan hesap hareketleri içinse, “Hesap hareketleri ve ihale süreçlerinde ödenen paralar 35 yıllık ticaret hayatımda yapmış olduğum yasal işlemlerdir. Hiçbirinde usulsüzlük yoktur” dedi. Nuhoğlu'nun ofisinde ele geçirildi “OFİSİMDEKİ PARALARI POLİSE BEN GÖSTERDİM” Ali Nuhoğlu hakkında çıkan, “Kaçmak üzereyken yakalandı” haberlerine de ifadesinde açıklık getirdi. Ofisinde bulunan paraları polise kendisinin gösterdiğini söyleyen Nuhoğlu, “Şirketimde bulunan paraların kasasını ben kendim açarak polislere gösterdim. Bu paralar şirketlerimin ticari faaliyetleri neticesinde kazanılan paralardır” dedi. Aramalar sırasında bulunan yüklü miktar paranın kaynağı sorulan Nuhoğlu, “Günlük nakit ödemeler ile alakalı kasamızda her zaman nakit bulunur” dedi.