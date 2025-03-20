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        Haberler Gündem Güncel Nuhoğlu'nun ofisinde 1,3 milyon dolar ele geçirildi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Nuhoğlu'nun ofisinde 1,3 milyon dolar ele geçirildi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Ali Nuhoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. DHA'nın haberine göre Nuhoğlu'nun iş yerinde 1,3 milyon dolar ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 17:07 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:35
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        Nuhoğlu'nun ofisinde ele geçirildi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 106 şüpheli arasında yer alan iş insanı Ali Nuhoğlu'nun iş yerinde yapılan aramalarda 1,3 milyon dolar ele geçirildi.

        DHA'da yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütlü suçlar soruşturması kapsamında şüpheliler arasında yer alan Ali Nuhoğlu'nun iş yerinde yapılan aramalarda 1,3 milyon dolar ele geçirildi.

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        #ali nuhoğlu
        #haberler
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