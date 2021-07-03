Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de 3 Temmuz'la ilgili açıklamalar yaptı. Sert konuşan Ali Koç'un açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Yargıtay Kararı'nı bekliyoruz. Yüce Türk adaletinin bu bağlamda, tüm bu sürecin son adımı olacak, haklılığımızın resmiyete tamamen kavuşması, bu sürecin bir daha dönüşü olmamasını bekliyoruz. Masumiyetimizin tescili için son bir adım kaldı."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MEKTUBU ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yazdığı mektup o kadar çok şey ifade ediyor, anlatıyor ki teşekkürü borç biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın mektubundaki cümleleriyle bizi şereflendirmesi, onurumuzun bir nişanıdır, belgesidir."

"ALLAH HİÇ KİMSENİN BAŞINA VERMESİN"

"Fenerbahçe'ye o dönem yapan müdahaleyi Allah bir daha hiç kimsenin başına vermesin. Biz dimdik durduk. Milyonlar yapayalnız kaldığı dönemde bu mücadeleyi verdi. Fenerbahçeli olun, olmayın, objektif gözle bakınca Türkiye Fenerbahçe ile iftihar etmeli. Biz yönetimde olalım, olmayalım bu mücadele verilecek. Bu camianın damarlarında bu mücadele vardır. Fenerbahçe, Kurtuluş Savaşı'nda da mücadele vermiştir. Emekleri, katkısı Ulu Önder Atatürk tarafından takdir edilmiştir."

"Fenerbahçe o dönemde hem sportif hem mali açıdan, tüm rakiplerinin fersah fersah önündeydi. Fenerbahçe tarihinde ilk defa 5 branşta şampiyondu. Finansallarımız iyiydi, her şey yolundaydı. Bu olay bizim başımıza geldi. Bu olayın ana ve yan aktörleri var. Pierre Cornu diye bir savcı var, resmi ifadeleri var. Cornu, 'Türkiye'de beni Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı karşıladı. Fenerbahçe'nin şike yapmama ihtimalini sordum." diyor. 'Yüzde 1 bile yok' diyorlar"

"O güne kadar hiç sporla alakası olmayan insanlar ortaya çıktı. İftiralarla Fenerbahçe'yi TV'de, kamuoyu önünde, milyonların vicdanında suçlu göstermek için şak şak yaparak üstümüze geldiler. Biz bunların da hesabını soracağız. Şu an en büyük FETÖ düşmanları oldular. Bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden, kuruluşunda olan camiayı insanların önünde suçlu gösterip, yıllar sonra 'öyle değildi, böyle değil' demek olmaz. Bunun hesabı sorulacak"

"SİZLERE YAZIKLAR OLSUN!"

"Bu camia 3 Temmuz'dan sonra tüm yıldız futbolcularını kaybetti. Ayrılan yıldızlarımızın yeri yıldızlarla doldurulamadı. Fenerbahçe buna rağmen az kalsın şampiyon oluyordu. Ne yaptılar, ne ettiler şampiyonluğumuza mani oldular. Maça gelenlere gaz sıktılar. Bugün hala, bu kadar olay yaşandıktan sonra, 7200 yıla yakın cezalar verdikten sonra, Fenerbahçe şike yaptı diyenlere bir sözüm var. Ağzınızla kuş tutun, isteğiniz kadar bağırın, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne de ağır bir kumpas kurulmuştur. Sizlere yazıklar olsun!"

"UEFA'NIN HANGİ BELGELERLE CEZA VERDİĞİ ORTADA"

""UEFA'nın hangi belgelerle, hangi insanlarla görüşüp de karar almak zorunda kaldığı unutulmasın. Fenerbahçe'nin kupası müzededir. Bu arkadaşlar ziyaret etsinler. Karar verin, FETÖ tarafında mısınız, Türkiye tarafında mı! Açık açık söyleyin. Öyle tweetler olmaz"

"12 MAYIS GÜNÜ HER ŞEY KURGULANMIŞTI"

"12 Mayıs günü o sahada yaşananlarda her polis FETÖ'cü diyemeyiz, haksızlık olur. Bazı müdürler olaylara engel olmak istiyordu. Diğer müdürlerle tartıştıklarına bizzat şahit oldum. Onların çabası, kötüleri engellemeye yetmedi. 12 Mayıs'taki bu maç öncesi her şey kurgulanmıştı. Maçın sonucu bağlıydı, kurgulanmıştı. Maçtan önce yaşananlar incelenince neyin ne olduğu anlaşılacaktır"

"KURŞUNLANMA OLAYI DÜNYA SPOR TARİHİNİN EN FACİA OLAYIDIR"

"Kurşunlanma olayı, Türk spor tarihinin değil sadece, dünya spor tarihinin en facia olayıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak o kadar şanslıyız ki, bu olay istedikleri gibi sonuçlanmadı. En kötü, en facia olay en hafif şekilde atlatıldı Allah'a çok şükür."