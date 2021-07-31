Ali Koç: Hocamız üç ya da dört transfer istedi

Fenerbahçe’de temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Ali Koç önemli açıklamalar yaptı. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"250 BİN FİDAN DİKECEĞİZ"

"Hem can kaybımız var hem yüzlerce yılda oluşmuş bitki örtüsünün kaybı var. Kahrolmuş vaziyetteyiz. Biz izlerken zorlanırken, orada yaşayanların, mücadele edenlerin neler yaşadığını düşünmek istemiyorum. Tüm Fenerbahçe paydaşlarının çabalarını bir araya getirip aradaki farkı yönetim olarak kapatarak 250 bin ağaç dikme sözünü veriyorum."

"FENERBAHÇE CAMİASI ADINA SAĞLIK BAKANLIĞI VE SEKTÖRÜNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Artısıyla eksisiyle ülkemizin salgın performansı dünya çapında iyidir. Hatalar oldu tabii ki, beklentilerin aksine gelişmeler oldu ama modern çağın ilk defa tecrübe ettiği böyle bir olayda ülke olarak iyi bir iş çıkardık. Aşılama konusunda en iyi ülkelerden biriyiz. Hızlı aksiyon alındı. Bunu takdir ediyorum. Bu yüzden şu an hep beraber olabiliyoruz ve sezonu taraftarla açıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na, personeline, destek sektörünün hepsine teşekkür ediyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Fenerbahçe camiası olarak onları alkışlıyoruz.

TEKNİK DİREKTÖR SEÇİMİ

Futbolda tanıdık bir ismi göreve getirdik. Bu karardan ötürü içimiz son derece rahat. Biz ne yapsak bir kesim var ki devamlı eleştiriyor. Bielsa dedin de niye bunu getirdin diyorlar. Bielsa'yı getirsem, 'Bu adam hayatında kupa kazanmadı' diyecekler.

"HOCAMIZ GİDECEK OYUNCULARI BELİRLEDİ"

Hocamızla yakın çalışıyoruz. Ne yapmaya çalıştığımızı anlatayım. Öncelikle hocamız, elimizdeki kadroyu derinlemesine incelemek, kimlerin gitmesi gerektiğine karar vermek istedi. Çok fazla oyuncumuz vardı. İncelemelerini yaptı ve gidecek oyuncuları da belirledi. Bazıları da paylaşıldı.

"ÜÇ MÜMKÜNSE DÖRT TRANSFER İSTEDİ"

Hocamız isteklerini belirledi. Üç ya da dört, üç kesin mümkünse dört yere direkt 11'de oynatabileceği transfer istiyor. Boupendza'yla ilgili girişimimiz hiç yok ama baksan eli kulağında. Muriç iki günlüğüne tatile geliyor, hemen Fenerbahçe haberleri. Vedat'ı severiz o da bizi sever ama yeni hocasıyla kulübünde devam ediyor.

"BİZİM PUSULAMIZ BELLİ, ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyonluğu, sevinci, coşkuyu özledik, susadık. Futbol takımımızda formayı taşıyanlar başta olmak üzere her bir birey bu ciddiyetle görevlerini yapacaklardır. Futbolcusundan çimcisine, idari ofisteki hukukçuya, yönetime kadar. Fenerbahçe'nin 7 yıl şampiyonluktan uzak kalması büyük bir baskı oluşturuyor. Takım da ister istemez bundan etkileniyor. Bu bir realite. Bu baskıyı sinerjiye çevirmek zorundayız. Bu sene, Türkiye'de futbolu sarı laciverte boyamak zorundayız. Bizim pusulamız belli, şampiyon olacağız.

TARAFTARA SESLENDİ

Taraftara sesleniyorum, en düştüğümüz anda size ihtiyacımız var. Kazanırken desteklemek kolaydır. Pusuda bekleyen bir kadro var. Allah'ın izniyle bu camia hak ettiği yere kavuşacak. Yeniden doğuşun hikayesini yazacağımız bir sezon olsun.

"NİHAT ÖZDEMİR'İN DURUŞU ENDİŞE VERİCİDİR"

Yayıncıyla yaşanan sorunlar, yabancı kuralı.... Bu konuları, forma rengi gözetmeksizin çözmek için mücadele verirken TFF'nin ve sayın Nihat Özdemir'in bu anlamda duruşu şaşkınlık ve endişe vericidir. ayın Özdemir, bu konu Ali Koç'un özel bir konusu değildir. Lütfen daha önce pek çok kez yaptığınız gibi konuyu kişiselleştirmeyin. Artık gerçekleri görün. Tekerleği yeniden icat etmenize gerek yok. Kulak verin. Biz Fenerbahçe olarak iş birliğine hazırız ama bu garip tutumunuz değiştirmedikçe sizlerle her ortamda kapışmaya hazırız.

"ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

"Fenerbahçe'nin hakkının yenmesine, tertemiz mücadelemizin sekteye uğratılmaması için elimizdeki bütün gücü kullanacağımızı buradan ifade etmek istiyoruz. Tüm dikkatimiz üstünüzde. Ona göre hareket edin, kulak verin. Artık tahammülümüz yok. Gaziantep'i yendiğimiz maçta onların golü Szalai'ye yapılan faul nedeniyle verilmedi. Bence faul değildi ama kalan maçlarda maçı etkileyen tüm pozisyonlar aleyhimize gelişti.

"TFF'YLE İYİ GEÇİNENLER ÖDÜLLENDİRİLİYOR"

TFF ile iyi geçinenler ödüllendiriliyor. Bizim yaranma, şirin gözükme gibi bir durumumuz olamaz. Bunun sahada negatif yansımalarını görüyoruz. Aynı Bankalar Birliği anlaşmasında olduğu gibi işler dediğimiz noktaya gelecek.

"STAT KAPASİTESİ YÜZDE 50 DEĞİL YÜZDE 100 OLSUN AMA AŞILILARI ALALIM"

İyiye iyi, yanlışa yanlış diyebilmeliyiz. TFF'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı stat kuralları son derece isabetli bir kural. Onları buradan tebrik etmek istiyorum. Bence stat kapasitelerini yüzde 50'den yüzde 100'e artıralım ve sadece aşı olanları maça alalım.

"10 GÜN İÇİNDE KRİPTO PARA PROJEMİZİN STARTINI YAPACAĞIZ"

2 milyona geldi YouTube abonemiz. Fenerbahçe'nin 1 hazırlık maçını 1 milyon kişi YouTube'dan izledi. Bunlar çok önemli rakamlar. Burada daha bebeklik aşamasındayız. En geç 10 gün içinde, kripto para projemizin startını yapacağız, imza töreniyle başlatıyoruz.

"OLİMPİYATLAR BİZİM İÇİN GURUR TABLOSU"

Olimpiyatlar bizim için gurur tablosu. 109 sporcunun 22'si Fenerbahçe'den. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olimpiyat kafilesinin yüzde 20'sinin Fenerbahçe'den oluşması gurur vesilesidir. Sporcu fabrikası tanımı en çok Fenerbahçe için geçerlidir. Fenerbahçe Spor Kulübü, mücadele ettiği 9 branşta tartışmasız bir şekilde Türk sporunun lokomotifidir. Olimpik sporlar için 3 yıllık sponsorluk anlaşması yaptık. Yakında duyuracağız.