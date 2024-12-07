Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk oldu.

Sarı lacivertliler, Alex Oxlade Chamberlain'in golüyle mücadeleyi 1-0 kaybetti. Süper Lig'de ikinci yenilgisini yaşayan Fenerbahçe 32 puanda kaldı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinin ardından basın mensuplarının sorularına kısa bir yanıt verdi.

Basın mensupları, derbinin ardından Ali Koç'a "Taraftara bir mesajınız var mı?" sorusunu yöneltti.

Ali Koç "Bu sezon şampiyon olacağız. Taraftarlara en büyük mesajımız bu." diyerek aracına bindi ve stattan ayrıldı.