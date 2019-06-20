Ali Kemal Özcan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, İmralı'da görüştüğü teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarına teslim ettiği mektubu basın mensuplarıyla paylaştı. Özcan, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın 18 Haziran'da avukatlarına teslim ettiği mektubun kamuoyundan gizlendiğini açıkladı.

ALİ KEMAL ÖZCAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan 1959 yılında Dersim'in (Tunceli) Kardere köyünde doğdu. Orta öğrenimini Elazığ'da (1976),lisans eğitimini (MÜ iletişim fakültesi, 1982) İstanbul'da bitirdi. 13 yıllık bir çalışma/siyaset arasından sonra üniversiteye döndü. Siyaset felsefesinde master çalısmasını 1997'de (University of Kent, İngiltere) bitirdikten sonra, aynı üniversiteden sosyoloji doktorasını 2003'de aldı.



Master tezini temel alan kitabı (Humanisation Movement) 1999’da, doktora tezinin güncelleştirilen versiyonu olan kitabı (Turkeys Kurds; A Theoretical Analysis of Abdullah Öcalan and the PKK) 2006’da yayınlandı, Türkçe çevirisi yayın aşamasındadır. Uluslararası ve ulusal dergilerde akademik makaleleri yayınlandı. Tunceli Üniversitesi’nde sosyoloji bölüm başkanı ve rektör danışmanı olarak görev yapmaktadır. Milliyetçilik, ulus-devlet, sivil toplum ve Dersim aleviliği üzerinde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.



Özcan 16 Nisan referandumunda da 'evet' denmesi gerektiğini savunmuştu.