        Ali Hamaney'den ABD açıklaması

        Ali Hamaney'den ABD açıklaması

        İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin İsrail'e destek vermeyi sürdürdüğü müddetçe iş birliğinin mümkün olmadığını ifade etti. Hamaney, "ABD'nin kibirli yapısı teslimiyetten başka bir şey kabul etmiyor." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 18:16 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:00
        "İsrail'e destek sürdükçe iş birliği mümkün değil"
        İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin İsrail'e destek vermeye, bölgede askeri üsler bulundurmaya ve müdahalelerine devam ettiği sürece Tahran ile Washington arasında işbirliğinin mümkün olmadığını söyledi.

        Hamaney, 1979'da ABD'nin Tahran'daki Büyükelçiliğini işgalin yıl dönümü olarak anılan "Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü" vesilesiyle konuşma yaptı.

        Konuşmasında, "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliğinin işgalinin yıl dönümünü, "şeref ve zafer günü" olarak nitelendiren Hamaney, bu olayın ulusal hafızada korunması gerektiğini vurguladı.

        ABD ile İran arasındaki ilişkinin özünde "doğuştan gelen bir uyumsuzluk ve çıkar çatışması" olduğunu dile getiren Hamaney, ABD'nin İran'a düşmanlığının köklerinin, petrolü millileştiren Başbakan Muhammed Musaddık'a 19 Ağustos 1953'te "ABD ile İngiltere'nin düzenlediği" darbeye dayandığını ifade etti.

        Hamaney, ABD ile uzlaşma ihtimalini de reddederek, "Amerika'nın kibirli yapısı teslimiyetten başka bir şeyi kabul etmiyor fakat Siyonist rejime (İsrail) desteği kesmesi, askeri üslerini çekmesi ve bölgemize müdahaleyi bırakması halinde işbirliği değerlendirilebilir." dedi.

        İran lideri Ali Hamaney, bunun yakın gelecekte olmayacağını belirtti.

