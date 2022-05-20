'Yaz aylarını senaryo okuyarak geçireceğim'

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ali Erkazan, geçtiğimiz akşam Bağdat Caddesi'ndeki bir mekan çıkışında görüntülendi. Arkadaşlarıyla sohbet eden Erkazan, muhabirlere "Bol bol Fenerbahçe konuştular' yazın." dedi.

Yaz aylarını senaryo okuyarak geçireceğini söyleyen 70 yaşındaki usta oyuncu, daha sonra gazetecilere teşekkür ederek oradan ayrıldı.