Bursaspor Başkanı Ali Ay, Galatasaray maçının ardından şunları söyledi:

"Emeklerimize yazık. Verilmeyen penaltı... VAR sistemi hiç çağırmadı bile. Sarı kartlar, fauller. Bu akşam ince ince doğrandık. Şu ana kadar hakemlerle ilgili hiç konuşmadım ama çocukların emeğine yazık. Penaltı doğru değil. Emre Taşdemir ikinci sarıdan atılmalıydı. Fatih hoca fark ettiyseniz hemen oyundan aldı. VAR sistemi yüzünden 13-14 pozisyonumuz gitti. Bu akşam herkes görecek. Penaltı penaltı mıydı? Sarı kartları göreceğiz. Çok bir şey söylemeye gerek yok. VAR sistemi yüzünden en az 10-12 puanımız gitti. VAR sistemini destekliyoruz ama bu kadar da tek taraflı olmaması lazım."