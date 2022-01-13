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Ali Atay'dan Hazal Kaya'ya: Allah onu başımızdan eksik etmesin - Magazin Haberleri

Ali Atay'dan Hazal Kaya'ya: Allah onu başımızdan eksik etmesin

Önceki akşam Hazal Kaya'nın rol aldığı "Benden Ne Olur?" adlı filmin galasına katılan Ali Atay, eşine övgüler yağdırdı. Kaya'nın setten oğlu Fikret Ali'ye süt gönderdiğini ifade eden Atay, "Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi

13.01.2022 - 09:19 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aslı Kızmaz'ın aynı adlı kitabından sinemaya uyarladığı "Benden Ne Olur?" filminin galası önceki akşam gerçekleştirildi.

    Geceye film oyuncuları Enis Arıkan, Onur Tuna, Selin Şekerci, Hazal Kaya ve Cem Belevi katılırken, Nur Fettahoğlu'nun galada yer almaması dikkat çekti.

  • Film oyuncularından Hazal Kaya, geceye eşi Ali Atay ile birlikte katıldı. Bir hayli keyifli olan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • "ALLAH ONU BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

    Atay, "Film çok uzun süre aldı. Hatta Hazal setten Fikret Ali’ye süt gönderdi. Allah Hazal Kaya’yı başımızdan eksik etmesin, ben onun oyunculuğunu çok seviyorum. Onu oturup, izlemek çok hoşuma gidiyor." diyerek, eşine övgüler yağdırdı.

  • BİLİNMEYENLERİNİ AÇIKLADI

    Öte yandan Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan ünlü oyuncu, samimi açıklamalarda bulunmuştu.

    Bilinmeyenlerini anlatan Kaya, eşine olan aşkından, oğlu Fikret Ali ile değişen hayatına kadar merak edilenleri dile getirmişti.

  • "KISKANÇLIĞIMIN BAZI SEBEPLERİ VAR"

    İşte Kaya'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

    *Birine saygısızlık yaptığını gördüğüm insan gözümde biter.

    *Batıl inancım o kadar çok ki, yakabildiğim her şeyi yakarım. Sirkeyle yıkanırım, içerim...

    *Benim kıskançlığımın bazı sebepleri var. Arkadaşlarımı çok kıskanıyorum. Böyle yanak yanağa fotoğrafa çok sinirleniyorum. Yersiz samimiyete çok sinir oluyorum. Zaman zaman çok kıskancım, zaman zaman da 'Bu niye böyle?' diyeceğiniz kadar soğukkanlı dururum.

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