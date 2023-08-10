Ali Akman Belçika 2. Lig ekibi Dender EH'e transfer oldu
Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfur, genç forvet Ali Akman'ın, Belçika 2'nci Lig takımlarından FCV Dender EH'e transfer olduğunu açıkladı.
Giriş: 10.08.2023 - 19:02
Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen forvet Ali Akman, Belçika 2'nci Lig takımlarından FCV Dender EH'e transfer oldu.
Alman kulübünden yapılan açıklamada 21 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle Belçika ekibine transfer olduğu belirtildi.
Genç oyuncu, son olarak geçen sezon 1'inci Lig ekibi Göztepe'de forma giymişti.