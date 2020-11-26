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Alfa Tanımı:

Alfa kelimesinin anlamı; Yunan alfabesinin ilk harfidir. Yunan rakamları sisteminde 1 değeri vardır. Bir serinin veya dizinin başlangıcı, ilk önem sırasına göre bir, yazılım veya donanım ürününün erken test aşaması olarak tanımlanır.

Alfa Nedir TDK:

Yunan alfabesinin ilk harfi, bitki bilimi tanımı olarak da Kuzey Afrika'da ve İspanya'da yetişen bir bitki (Stipa tenacissima) şeklinde ifade edilir.

Alfa Örnek Anlatımı:

Alfa; Latin alfabesinde, A’nın öncülüdür. Fen ve matematikte kullanılan u0391 ve u03B1 sembollerinin adı, önek olarak kullanıldığında genellikle sembollerle değiştirilebilir. Sistematik risk için ayarlanmış belirli bir varlık veya portföyün iadesi olarak da ifade edilir.

Fenike harflerinden aleph türetilmiştir. Alfa’dan ortaya çıkan harfler, Latin A ve Kiril harfini A içerir. İngilizcede, “alfa”, Yunanca köklerini yansıtan “başlangıç” veya “ilk” ile eşanlamlı olarak kullanılır.

Alfa Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Takımdaki alfa yıldız en parlak ve ana yıldızdır.

Bu alfa sürümünün sonucu ne oldu?