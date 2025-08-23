Aleyna Tilki: Zor dönemleri geçtim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Aleyna Tilki; "Bu albümü en temiz ve en doğru haliyle sunabilmek için çok emek verdim. 10 yıllık kariyerimin sonunda ilk albümüm çıkmış oldu. 'Çok riskli' diyenler oldu ama seyircim benim her zaman yanımda bunu çok iyi biliyorum. Çok heyecanlıyım" dedi.

Fotoğraf çekimleri hakkında da konuşan Aleyna Tilki; "Ben ne yapsam herkes bir şekilde konuşuyor. Beğenen olacak beğenmeyen olacak herkes bence hissettiğini yapmalı. Ben her zaman özden gelenin öze gittiğine inanıyorum" diye konuştu.

Herkese savaş verdim diyen Aleyna Tilki; "Beni sevenler hep destekledi. Ama çoğunlukla savaş verdim. Ben zor dönemleri geçtim, gerçekten o bitişi hiçbir şey bitmemişken bir şarkımda da yazdım. Beni korkutan şeylerin hayatımdan çıkıp gitmesini çok istedim. Başardım ve çok mutluyum. 16 yaşında bu sektörde bir çocuğun nelerden korktuğunu anlatmama gerek yok. Aklınıza gelenden fazlası da vardı. Her zaman korkmuyormuş gibi yaptım ama. Travmalarım da oldu. Bir kız çocuğunun başına gelebilecek kötü olan çoğu şeyi yaşadım" diyerek, sektörde yaşadığı sorunlardan da bahsetti.

Aleyna Tilki'nin bacağındaki çizik dikkat çekti.

Simge Sağın

Simge Sağın da lansmana katılan ünlü isimler arasındaydı. Sağın; "Aleyna çok iyi bir müzisyen, çok mutlu. Bence doğru yolda ilerliyor. Bu yaptığı albüm de onun doğru yolda olduğunu gösteriyor. O benim için çok özel birisi" dedi.

Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç

Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç, basın mensuplarıyla sohbet etti. Mosso; "Bu akşam biraz genç olma hevesi geldi. Aleyna'nın gecesi olduğu için onlara ayak uydurmak gibi olsun istedim. Aleyna çok akıllı çok yetenekli ve çok yeterli birisi. Yeni albüm onun için yeni bir başlangıç ve yeni bir adım" dedi.

Mosso, özel hayatı hakkında ise; "Süper anlaşıyoruz, birbirimizi anlamaya ve tamamlamaya çalıştığımız bir hayatımız var. Bizim hep birbirimize güven ve sadakate yönelik durumlarımız oldu" ifadesini kullandı.

Mosso, "Kıskanç mısınız?" sorusuna; "Benim kocamı beğendikleri zaman benim hoşuma gidiyor yani o yüzden kıskanmam. Çünkü güvenimiz var birbirimize. Serkan'ın telefon şifresini bile bilmem. O söylüyor ama ben unutuyorum. En çok trafik yüzünden tartışmamız oluyor" diyerek, güldü.

Serkan Sağdıç "Kıskanç mısınız?" sorusuna ise, "Bizim öyle problemlerimiz yok. Biz kıskanmıyoruz çünkü güvenme durumu bizde fazlasıyla iyi. Olur olmaz kıskançlıklarımız yok. Melek'in de söylediği gibi ben de onun beğenilmesinde hoşlanırım" yanıtını verdi.

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri, annelik hakkındaki sorulara yanıt verdi. Vuslateri, "Evdeyim, bahçede Asya ile birlikteyim. İki aydır iş de yok. Onunla vakit geçiriyorum. Daha çok babaya düşkün ama bir şekilde pazarlık yapıyoruz." diyerek güldü.

Sahne adı 'Blok3' olarak tanınan Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında, menajer Ferhat Karagöz’ü darp ettikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; "Kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma açılmıştı.

Blok3

Aleyna Tilki'nin albüm lansmanına katılan Hakan Aydın, basın mensuplarının ayak üstü sorularını yanıtladı. Aydın, yaşanan süreç hakkında; "Kimseye inanmayın, beni karalamaya çalışan hiç kimseye de inanmayın. Bu kadar uğraştığım kariyerimi birkaç tane iftiraya yedirmem" dedi.

Fatma Tugut da davete katılanlar arasındaydı.