Aleyna Tilki: Yeni şoför arıyorum
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şoför aradığını duyurdu
Giriş: 14.12.2024 - 19:49 Güncelleme: 14.12.2024 - 20:31
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Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı iş ilanı ile dikkat çekti.
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Aleyna Tilki, şoförüyle yollarını ayırdığını açıklayarak yeni şoför aradığını belirtti.
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Şarkıcı yaptığı o paylaşımda; "Magazinde sürekli yanımda gördüğünüz arabamı kullanan şoförümle yollarımızı ayırdık. Yeni şoför arıyorum" ifadelerine yer verdi.
Fotoğraflar: Instagram
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