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Aleyna Tilki ve Sefo, depremzede çocukları için Hatay'da

Aleyna Tilki ile Sefo, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çocuklar için harekete geçti. Hatay'a giden ikili, depremzede çocuklarla şarkı söyleyerek oyun oynadı

Giriş: 19.02.2023 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
Aleyna Tilki ve Sefo, depremzede çocukları için Hatay'da deprem haberleri
Çocuklara moral oldular
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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Ünlü isimler de deprem sonrası seferber oldu. Bazı isimler İstanbul'da depremzedeler için yardım çalışmalarına katılırken, bazıları da soluğu deprem bölgesinde aldı. Ünlüler aynı zamanda nakdi yardımda da bulunuyor. Bu isimlerden biri olan şarkıcı Aleyna Tilki ve Sefo da depremzedeler için kolları sıvadı.

Deprem bölgesinde çadırlarda kalan çocuklara moral vermek için onlarla birlikte şarkılar söyleyip oyunlar oynayan Aleyna Tilki ile Sefo, o anları da sosyal medya hesaplarından yayınladı.

200 BİN TL BAĞIŞLADI

Öte yandan Sefo, yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere 200 bin TL bağışta bulunmuştu.

ALEYNA TİLKİ'DEN OYUNCAK YARDIMI

Aleyna Tilki de depremzede çocuklara oyun alanı yaptırmak ve oyuncak yardımı göndermek istediğini açıklamıştı. Tilki, "Tüm deprem bölgelerinde depolarımız mevcut. Oyuncak ve oyun alanında desteklerinizi direkt bana ya da AHBAP Derneği'ne ulaştırabilirsiniz. Şimdiden yardım edebilen herkese teşekkür ederiz" demişti.

"HEPSİNİ EN GÜZEL YERLERE ULAŞTIRACAĞIZ"

Ardından soluğu Hatay'da alan Aleyna Tilki, "Buradaki çocuklar için oyun oynamak, duygularını paylaşmalarına destek olmak çok önemli. Oyun alanı ve oyuncak projesi için bağışlarınıza devam edebilirsiniz. Hepsini en güzel yerlere ulaştıracağız bizzat" ifadelerini kullanmıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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