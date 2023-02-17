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11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde Kahtalı Mıçe adıyla bilinen müzisyen Mustafa Aslan, 25'ten fazla akrabasını kaybetti. Deprem sırasında Kahta'da bulunan ve "Yaşadığıma sevinemiyorum" diyen Mustafa Aslan, yaşadığı korku dolu anları Habertürk'e anlattı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU" Mustafa Aslan, "Adıyaman'a eskiden 'Oy aman aman burası Adıyaman' diyorduk, şimdi diyoruz ki; oy aman aman burası Acıyaman. Öyle oldu maalesef... Çok üzgünüm. 20 senem Adıyaman merkezde geçti. Saatlerce kendime gelemedim. Psikolojim bozuldu. Çok üzüldüm. Her taraf darmadağın olmuş. Nereye baksam çökmüş Allah yardım etsin. Benim de Adıyaman'da oturan yakınlarımdan, akrabalarımdan 25 kişiden fazlası rahmetli oldu. Çoğunu Adıyaman'a defnettiler bir kısmını da Kahta'ya defnettik" ifadelerini kullandı.

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