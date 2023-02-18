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Shohjahon Jorayev, Türkiye'nin acısına ortak oldu

Özbek şarkıcı Shohjahon Jorayev, Özbek şair Bobur Bobomurod'un "Derdin, derdim oldu bugün Türkiye" eseriyle Türk halkına başsağlığı diledi

Giriş: 18.02.2023 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL
Shohjahon Jorayev, Türkiye'nin acısına ortak oldu - Deprem haberleri
Özbek şarkıcı, Türkiye'nin acısına ortak oldu
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AA

11 ili de vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye maddi ve manevi destek geliyor.

Özbek şarkıcı Shohjahon Jorayev, "Derdin, derdim oldu bugün Türkiye" eserini depreme ilişkin yapılan haberlerin yer aldığı kliple sosyal medya hesabından yayınladı.

"SANA GELEN BANA GELENDİR"

Jorayev'in Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden duyduğu acıyı ifade etmek için hazırladığı klipte şu sözlere yer veriliyor:

Ah, sana gelen bana gelendir Türkiye'm, derdin derdim oldu bugün Türkiye... Ah, bazen hayatta yorulduğum oldu, hoşnutluk dileyerek küşadına geldim. Kendine kalbimi açtığım oldu. Sana gelen bana gelendir Türkiye'm, derdin derdim oldu bugün Türkiye... Güzel toprağında gezdiğim vardı. Mavi denizinde yüzdüğüm vardı. Seni kendim gibi bildiğim vardı. Sana gelen bana gelendir Türkiye'm, derdin derdim bugün Türkiye... Aslında bu deprem kalplerde oldu. Aklım sende kaldı hasrete daldım. Gözüm gözün açık yerde buldu. Sana gelen bana gelendir Türkiye'm. Hep başın sağ olsun kardeşim, dostum. Düşmandan afetten çaresizlikten Allah'ım korusun tüm felaketten. Sana gelen bana gelendir Türkiye'm, derdin derdim oldu bugün Türkiye...

Fotoğraf: AA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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