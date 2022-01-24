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Aleyna Tilki, "Uzi" (Utku Yalçınkaya) sorularından kaçtı!

Aleyna Tilki, "Uzi" sorularından kaçtı!

Son günlerde adı "Uzi" lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile anılan Aleyna Tilki, hakkında çıkan aşk iddialarını ve annesi Havva Öztel'den veto yediği söylentilerini yanıtsız bıraktı. Önceki gün kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan genç şarkıcı,  "Kusura bakmayın çok acelem var, sonra konuşalım lütfen" dedi

24.01.2022 - 07:40 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aleyna Tilki (21), önceki akşam Beşiktaş'ta görüntülendi.

  • "ACELEM VAR!"

    Hızlı adımlarla bir alışveriş merkezine giren Tilki'ye, muhabirler, Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşadığı iddialarını ve annesi Havva Öztel'den veto yediği söylentilerini sordu.

    Aleyna Tilki, gazetecilere, "Kusura bakmayın çok acelem var, sonra konuşalım lütfen." demekle yetindi.

  • Genç şarkıcı, çıkışta basın mensuplarına görüntü vermemek için ise alışveriş merkezinin otoparkından çıktı.

  • "ESKİ PAYLAŞIMLARINI BİRİLERİNE MAL ETMEYELİM"

    Daha önce kızının birlikteliğine karşı çıktığı ileri sürülen Havva Öztel, sessizliğini bozmuştu. Öztel, konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

    Öztel, "Eski paylaşımlarımı konunun çok dışında olmasına rağmen birilerine mal etmeyelim. Yakından, uzaktan alakası yoktur. Sırf haber olsun diye haber yapmayın!" ifadelerini kullanmıştı.

  • "UZİ"NİN ŞARKILARINA DANSIYLA EŞLİK ETMİŞTİ

     Aleyna Tilki de geçtiğimiz hafta Uzi'nin konserine gitmişti. Ünlü rapçiye dansıyla eşlik eden Tilki, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

    Ancak ilerleyen dakikalarda Uzi'nin, hayranlarına sarf ettiği sözler olay olmuştu. Uzi'nin konseri izleyenlere yasaklı madde ile ilgili özendirici söylemlerde bulunduğu iddia edilmişti.

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