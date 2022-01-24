EVİNİ DEĞİŞTİRDİ!

Öte yandan Aleyna Tilki, takıntılı bir hayranından dert yanmıştı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda kendisi konserdeyken bir kişinin evine geldiğini ve ailesini korkuttuğunu söylemişti.

"En büyük cezayı talep ediyorum!" diyen Tilki, yaşananların ardından evini değiştirmişti. Ailece bir travma yaşadıklarını belirten ve konuyla alakalı Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Aleyna Tilki, "Bu beni rahatsız edenler; evim değişti! He ama hesaplaşmak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra! Zaten serbest kalınıyor. Ben bizzat uğraşırım!" ifadelerini kullanmıştı.