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Aleyna Tilki sitem etti: Önce dövdüler şimdi övüyorlar! - Magazin haberleri

Aleyna Tilki'nin sitemi: Önce dövdüler şimdi övüyorlar!

Yeni albümünü tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Dubai'de tatile çıkan Aleyna Tilki, önceki gün İstanbul'a döndü. Kariyerinin başında insanların kendisini önce eleştirdiğini ardından da övmeye başladığını dile getiren genç şarkıcı, konuyla ilgili, "Bu sektör böyle, eğer iyi bir şey yaparsan sevilirsin" dedi

24.11.2021 - 09:02 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Dubai tatilinden dönen genç popçu Aleyna Tilki, geride bıraktığımız gün Emirgan'da objektiflere takıldı.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tilki, "Ben çok tatil yapmıyorum biliyorsunuz. Yaptığımda da kısa tatiller yapıyorum. Kısa ve öz bir tatil yaptım. Çünkü Londra'da albüm yaptım, çok yoruldum. Kısa süre içerisinde albümü bitirme şansım oldu. 20 şarkı yaptım, albüm için 8 şarkı seçeceğiz. Hatta daha da şarkı yapayım ve onun içinden 8 tane seçelim diye hala üretiyorum." dedi.

  • "HIZLI İLERLİYORUZ"

    Kısa sürede güzel dönüşler aldığını söyleyen Aleyna Tilki, "İkinci İngilizce şarkım için güzel bir adım oldu bu çünkü Billboar'a girdi. Düşündüğümüzde hızlı ilerliyoruz. Ben üçüncü ve dördüncü şarkımızda Billboar'a gireriz diye bekliyordum. İkinci şarkımızda girdik, onun için mutluyum." diye konuştu.

  • "EMİN ADIMLARLA GİDİYORUZ"

    İlk çıkış yakaladığı günden beri dünya starı olmak istediğini dile getiren Tilki, muhabirlerin "Dünya starı olma yolunda adım adım ilerliyorsun." sözlerine de yanıt verdi.

    Şarkıcı, "Hiç fena değiliz arkadaşlar. Gayet güzel gidiyoruz, emin adımlarla... Sadece majör bir değişiklik yapıyorum. Ben rock müzik çok severim. Her yerde de rock performansı yaptım. Benim kendimi ait hissettiğim yer de orası. Onun için İngilizce albümünü rock ve pop sound'u beraber harmanlayıp, çıkaracağım. Herkes benden hareketli bir şarkı bekliyor ama ben risk alacağım. Bence ben risk ala ala bir efsaneye dönüşebilirim. Risk almazsam da hiç de bir şey istemiyorum. İstediğimi yapmazsam hiçbir şey de olmayayım, istemiyorum." açıklamasını yaptı.

  • "HER ZAMAN SEVİLMEK ZORUNDA DEĞİL"

    Gazetecilerin, "Aslında risk alırsan star olabilirsin değil mi?" sorusuna yanıt veren Aleyna Tilki, "Evet, yani mesela 'Sen Olsan Bari' şarkısını ilk yaptığımda herkes bana 'Çıkartma' demişti. Ben 'Farklı bir sound. Türk popuna yeni bir soluk getirecek, kesin yapalım' demiştim. Bakın, nasıl sevildi... Her zaman sevilmek zorunda değil ama sen denediğin sürece oluyor. Ben de 'İstediğim şey olacaksa olsun. İstediğim şey olmayacaksa da hiçbir şey olmasın' demeye karar verdim." şeklinde konuştu.

  • "ÖNCE KENDİ İSTEDİĞİMİ YAPIYORUM"

    Uzun süre yurt dışında albüm çalışması yapan Tilki, "Yoğunluğu oraya mı verdiniz. Burası ikinci planda mı kaldı? Türkiye'de bir çalışma olacak mı?" sorularını da cevapladı.

    Ünlü popçu, "Burası bir tık ikinci planda kaldı. Sözleşmem gereği albümünü bitirmem gerekiyor. Onun için ağırlık orada ama biliyorsunuz benim için Türk müziği hiç bir zaman yapmayı bırakmayacağım bir müzik. Söz verdiğim gibi dünya starlarıyla çalışıp, Türk müziğini gerçekten dünyaya göstermek istiyorum. İlk adımı attık. 'Sır'la birlikte Diplo ile bir şarkı yaptık. Sadece dünya prodüktörleriyle şarkı yaptığın zaman, Türk sound'undan bir tık uzaklaşmış oluyorsun. Aslında bu da bir risk ama bir yaptın, iki yaptın, üç yaptın, birinden biri çok sevilecek... O yüzden ben risk almaktan korkmuyorum. Düşünsenize beş tane üst üste hit yaptım, herkesin istediğini verdim. Şimdi ben ne yapacağım peki, benim istediğim nerede? Yani şimdi o evreye geldim. Önce kendi istediğimi yapayım, sonra sizin istediğinizi belki yine veririm." dedi.

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