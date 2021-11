"ÖNCE DÖVDÜLER, ŞİMDİ ÖVÜYORLAR!"

"Zamanında sizi eleştirenlere kin tutarmısınız?" sorusuna yanıt veren genç şarkıcı, "Benim bir sözüm var; nefret ve öfke kimseyi beslemez. Aksine onlarla beslendikçe kilo alırsınız ve hazımsızlaşırsınız. O yüzden ben herhangi bir insana negatif bir duygu duyacak kadar kendimden nefret etmiyorum. İlk önce kendimi korumak için kimseden nefret etmemeyi öğrendim. O yüzden de her ne olursa olsun herkese kapım açık, herkes de bana kapısını açsın isterim. Benim için hiç fark etmez, benim her zaman her olaya karşı tavrım nötürdür. Ben ilk çıktığımda tek bir isim değil, binlerce isim beni yerin dibine soktu ama ben aynı kişilere, aynı sahnelere gitmeye devam etmiştim. Onlar da beni zamanla sevmişti. Türkiye'de böyle, beni önce dövdüler şimdi demek ki, 'Aleyna doğru yolda' diyorlar." şeklinde konuştu.