İngilizce "Retrograde" şarkısıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı "Real Love", dün gece Amerika’da on binlerce kişinin katıldığı "Beyon Wonderland" festivalinde herkesi dans ettirdi. Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı "Real Love" kısa süre sonra tüm dünyada aynı anda yayınlanacak.

Aleyna Tilki hayranları, şarkıcının dünyaca ünlü müzik adamı Dillon Francis ile beraber yaptığı "Real Love"ı ilk kez festivalden paylaşılan görüntülerden dinledi.