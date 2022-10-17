Aleyna Tilki'nin taksici isyanı!

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez de taksiciler hakkında bir paylaşımda bulundu.

Tilki, "Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun. Hayatımın hatası taksi kullanmak bu saatten sonra. Arkadaşlar imkanınız ve aklınız varsa taksi kullanmayın! Metro kullanın yaaa! Daha insani." dedi.

DİVA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda da İstanbul-Nişantaşı’nda taksi bulmakta zorlanan ve bu kez modacısının aracıyla sorunu çözen Bülent Ersoy, "Bekle bekle taksi gelmedi. Bu ne biçim işmiş, şaşkın kaldım! Olacak iş değil. Niye bu taksilere böyle bir şey oldu? Yarım saat kadar bekledim" ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Ersoy