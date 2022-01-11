Aleyna Tilki'nin annesinden o iddialara yanıt

Son dönemde adı iş insanı Haldun Demirhisar ile anılan ve bu iddiaları reddeden Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz günlerde 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşadığı konuşulmuştu.
2. Sayfa'nın haberine göre; Tilki'nin annesi Havva Öztel, ünlü rapçinin yaşam tarzından dolayı bu durumdan rahatsız oluyor ve kızının birlikteliğine karşı çıkıyor. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Öztel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"ESKİ PAYLAŞIMLARINI BİRİLERİNE MAL ETMEYELİM"
Havva Öztel, "Eski paylaşımlarımı konunun çok dışında olmasına rağmen birilerine mal etmeyelim. Yakından uzaktan alakası yoktur. Sırf haber olsun diye haber yapmayın!" ifadelerini kullandı.
UZİ'NİN ŞARKILARINA DANSIYLA EŞLİK ETMİŞTİ
Öte yandan Aleyna Tilki, iki gün önce Uzi'nin konserine gitmişti. Ünlü rapçiye dansıyla eşlik eden Tilki, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
Ancak ilerleyen dakikalarda Uzi'nin, hayranlarına sarf ettiği sözler olay olmuştu. Uzi'nin konseri izleyenlere yasaklı madde ile ilgili özendirici söylemlerde bulunduğu iddia edilmişti.
SORGUYA ALINDI
Rapçinin sözlerinin şikayet edilmesi üzerine konser alanına 10 kişilik narkotik polis ekibi gelmişti. Sahneden indikten sonra Uzi'nin, gençlere uyuşturucuya özendirici bir söylemde bulunduğu için narkotik ekipler tarafından sorguya alınmıştı.
İfade sonrası rapçi, Aleyna Tilki ile birlikte görüntü vermemek için otomobillerini konser alanına çekmişti.
'AŞK' İDDİALARINA YANIT
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Tilki, "Şu anda hayatımda kimse yok!" diyerek, aşk iddialarına son noktayı koymuştu.
"HALDUN BENİM ALTI YILDIR ARKADAŞIM"
Daha önce de iş insanı Haldun Demirhisar ile ilişki yaşadığı ileri sürülen ve bu iddiaları reddeden Aleyna Tilki, konuyla ilgili, "Haldun benim altı yıldır arkadaşım. Sürekli fotoğraflarımızı paylaşıyoruz zaten. O Türkiye'de sanat vizyonu en geniş olan insanlardan biri. Onunla beraber çok güzel bir iş de yapacağız. O benim arkadaşım." ifadelerini kullanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!