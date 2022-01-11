Aleyna Tilki'nin annesinden o iddialara yanıt

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Son dönemde adı iş insanı Haldun Demirhisar ile anılan ve bu iddiaları reddeden Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz günlerde 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşadığı konuşulmuştu.

2. Sayfa'nın haberine göre; Tilki'nin annesi Havva Öztel, ünlü rapçinin yaşam tarzından dolayı bu durumdan rahatsız oluyor ve kızının birlikteliğine karşı çıkıyor. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Öztel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"ESKİ PAYLAŞIMLARINI BİRİLERİNE MAL ETMEYELİM"

Havva Öztel, "Eski paylaşımlarımı konunun çok dışında olmasına rağmen birilerine mal etmeyelim. Yakından uzaktan alakası yoktur. Sırf haber olsun diye haber yapmayın!" ifadelerini kullandı.

UZİ'NİN ŞARKILARINA DANSIYLA EŞLİK ETMİŞTİ

Öte yandan Aleyna Tilki, iki gün önce Uzi'nin konserine gitmişti. Ünlü rapçiye dansıyla eşlik eden Tilki, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Ancak ilerleyen dakikalarda Uzi'nin, hayranlarına sarf ettiği sözler olay olmuştu. Uzi'nin konseri izleyenlere yasaklı madde ile ilgili özendirici söylemlerde bulunduğu iddia edilmişti.

SORGUYA ALINDI

Rapçinin sözlerinin şikayet edilmesi üzerine konser alanına 10 kişilik narkotik polis ekibi gelmişti. Sahneden indikten sonra Uzi'nin, gençlere uyuşturucuya özendirici bir söylemde bulunduğu için narkotik ekipler tarafından sorguya alınmıştı.

İfade sonrası rapçi, Aleyna Tilki ile birlikte görüntü vermemek için otomobillerini konser alanına çekmişti.

'AŞK' İDDİALARINA YANIT

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Tilki, "Şu anda hayatımda kimse yok!" diyerek, aşk iddialarına son noktayı koymuştu.

"HALDUN BENİM ALTI YILDIR ARKADAŞIM"

Daha önce de iş insanı Haldun Demirhisar ile ilişki yaşadığı ileri sürülen ve bu iddiaları reddeden Aleyna Tilki, konuyla ilgili, "Haldun benim altı yıldır arkadaşım. Sürekli fotoğraflarımızı paylaşıyoruz zaten. O Türkiye'de sanat vizyonu en geniş olan insanlardan biri. Onunla beraber çok güzel bir iş de yapacağız. O benim arkadaşım." ifadelerini kullanmıştı.