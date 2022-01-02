"SEVGİLİM YOK"

Aleyna Tilki'nin adı, daha önce de ünlü modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile aşk dedikodularına karışmıştı.

21 yaşındaki şarkıcı, "Bir süredir Aleyna’nın sevgilisi şöyle böyle diye konuşuyorsunuz. Benim sevgilim falan yok. Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız. Asılsız ve yalan olmuş olacak çünkü." ifadelerini kullanmıştı.