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Aleyna Tilki: Justin Bieber bana yürüdü!

Son günlerde adı iş insanı Haldun Demirhisar ile anılan ve bu iddiaları reddeden popçu Aleyna Tilki'den Justin Bieber itirafı geldi. Tilki, dünyaca ünlü yıldızın, model Hailey Baldwin ile evlenmeden önce Los Angeles'ta 'kendisine yürüdüğünü' ileri sürdü

02.01.2022 - 10:06 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Aleyna Tilki, 2017'de de 'Sen Olsan Bari' şarkısını piyasaya sürmüştü.

    Tilki, Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin sözlerini yazdığı 'Retrograde' adlı İngilizce şarkısının ardından geçtiğimiz yıl ekim ayında da 'Real Love' isimli single'ını dinleyicilerle buluşturmuştu.

  • "TÜRKİYE'DE BANA YÜRÜMEYEN KALMADI"

    Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla dikkat çeken 21 yaşındaki şarkıcı, Enes Batur'un 'Tatsız Gerçek' adlı YouTube kanalına konuk oldu. Aleyna Tilki, "Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin?" sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı. 

  • "JUSTİN BİEBER OTEL LOBİSİNDE YÜRÜDÜ"

    Türkiye'de kendisine yürümeyen kimsenin kalmadığını ifade eden Tilki, yabancı ünlülerden örnek verdi ve Justin Bieber'ın Los Angeles'taki bir otel lobisinde 'kendisine yürüdüğünü' iddia etti.

  • "SÜREKLİ KULAĞIMA BİR ŞEYLER SÖYLÜYORDU"

    Masa için beklerken yanındaki kişinin Bieber olduğunu söyleyen Aleyna Tilki, "Sürekli kulağıma bir şeyler söylüyordu. Ben de bunu yapmamasını rica ettim. Sonra bana masa ayarlatacağını söyledi. Önlü arkalı masalarda oturduk. Ben de kendime söylediğim kahveden bir fincan ikram ederek teşekkür ettim. O da bana gitmesi gerektiğini söyledi." dedi.

  • BIEBER'I TANIMAMIŞ

    Bunlar yaşandığında Justin Bieber'ı tanımadığını söyleyen Tilki, ABD'li şarkıcı kalktıktan sonra iki kadının onunla fotoğraf çektirmek isteyince olayın farkına vardığını ve kim olduğunun cevabını garsondan aldığını açıkladı.

    Bu olayın Bieber, model Hailey Baldwin ile evlenmeden önce gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Aleyna Tilki, yakışıklı şarkıcının şimdilerde aynı otele eşi ile sık sık gittiğini ifade etti.

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