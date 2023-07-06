Aleyna Tilki'den bikinili gönderiler! Ünlü şarkıcı ormanın derinliklerinde poz verdi!

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Aleyna Tilki'nin kardeşi gelen eleştirilere tepkisiz kalmamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Klibimin içeriğinden dolayı epey eleştiri almışım 'bunları çocuklar izliyor' tarzında fakat sorun benim klibim değil sayın ebeveynler. Çocuğunuzla ilgilenmeye uğraşmayıp ellerine tutuşturduğunuz cihazları da kontrollü kullandırtmalısınız ya da doğru düzgün çocuklarınızla ilgilenmelisiniz. Benim klibime benzer milyonlarca korku, gerilim ve aksiyon filmi var. Film türleri siz çocuğunuzun beynini ekranla yıkayın ama yine de kan görmesin diye değilmez bence. Aynı benim klibimin değişmeyeceği gibi."