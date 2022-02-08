Aleyna dansıyla Uludağ'ı salladı!

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Aleyna Tilki, geçtiğimiz akşam Bursa Uludağ'da hayranlarıyla buluştu. Konser için beyaz gömlek ve siyah etek giymeyi tercih eden Tilki, sahnede sergilediği dansıyla dikkat çekti.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan 21 yaşındaki şarkıcının o anları, sosyal medyada paylaşıldı.

"TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM!"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda konser verdiği sırada bir hayranın saatlerce evinin yakınlarında beklemesi sonrası polise giden Aleyna Tilki, takıntılı hayranın ceza almadığını söylemişti.

Kendisine tehdit mesajları geldiğini söyleyen genç popçu, "Elini kolunu sallayarak geziyor, benim ve ailemin can güvenliği yok! Bana sosyal medyadan silah ve balta ile tehdit mesajı yollayan kişilerle ilgili de ceza almaları için başvuru yaptım. Hepsinin ceza alması için gerekeni yapıyor olacağım ve yetkililerden yardım istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

"KENDİMİ SAHİPSİZ HİSSETTİM!"

Genç popçu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Aralarda espriye vuruyorum ama çok etkilendim bu durumdan. Duygumu saklamaya çalışıyorum. Tehdit altındayım daha doğrusu tek ben değil, kadınlar olarak tehdit altındayız. Özellikle kadınların taciz edilebilmesi sanki çok normal şu anda. Kadın cinayeti, kadın tacizi haberlerini o kadar çok görüyoruz ki... Kadınları korumak, kollamak için teşvik ediniliyor. İstiyorum ki biri çıksın artık 'Kadınlara bir şey yapılmayacak, çok sıkı yaptırımlar olacak!' böyle bir şey konuşsun, içimize su serpsin istiyorum. Başıma bu olaylar geldi. Kendimi sahipsiz hissettim. Beni, tüm kadınları sahiplenmek gerek. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın!

"EVDE KORUMAYLA UYUYAMAM!"

Tilki, ardından Twitter hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

Beni evime baltayla gelmekle tehdit eden şahıs şimdi evimi bulamadığı sürece serbest mi gezecek? İş bana mı kaldı? Bana kaldıysa o baltayla yapabileceklerimi söylemek istemiyorum. Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime 'laps' diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin! Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bir hayatım var. Yoğurdu suyla karıştırınca ayran olabileceğini haber verdiğimde tüm Türkiye bunu konuştu! 'Ölüm tehditleri' diyorum, 'Evime kadar girebilen insanlar' diyorum kimsede tık yok. Tarifimi yargılayanlar, bir insanın canının tehlikede olmasını yadırgamıyorlar bile... Şimdi bu ceza almayacak mı? Alacak. Emniyet müdürü sağ olsun, aradı. Tekrardan herkesten şikayetçi olacağım. Gerekenin yapılmasını umuyorum.

"BEN BİZZAT UĞRAŞIRIM!"

Aleyna Tilki, yaşananların ardından geçtiğimiz haftalarda Tilki, evini değiştirmişti. Ailece bir travma yaşadıklarını belirten ve konuyla alakalı paylaşımda bulunan Tilki, "Bu beni rahatsız edenler; evim değişti! He ama hesaplaşmak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra! Zaten serbest kalınıyor. Ben bizzat uğraşırım!" ifadelerini kullanmıştı.