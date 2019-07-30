Yoğun konser temposunda hasta olduğunu söyleyen Tilki, "Bugün biraz hastayım aslında ama sahneye çıkınca her şey geçiyor. Konser temposu çok yoğun ama eğleniyorum. Her sahnenin farklı bir kitlesi var. Farklı farklı konserler veriyorum. Bazen 80 bin, bazen 100 bin kişi oluyor” şeklinde konuştu.