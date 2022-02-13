"ÜZÜNTÜDEN KİMSE KAÇMASIN!"

Sahne çalışmalarına bir süre ara verdikten sonra konserlerine kaldığı yerden devam eden Tilki, "Bir ara insan olduğumu hatırladım. Benim de hiç sahneye çıkmama hakkım, evde yatma hakkım, şarkı çıkarmam hakkım, hatta istediğimi yapma hakkım var. Hani insanım ya haklarım olduğunu düşündüm. Üzülmek ve kaygılanmak, bunların hepsini kendime hak tanıdım ve bu beni çok canlandırdı. Çünkü buna ihtiyacım vardı. Biraz kafamı yastığa koyduğumda düşünmek, üzülmek ve kaygılanmak çok iyi oldu gerçekten. O yüzden 'Üzüntüden kimse kaçmasın' diye hep söylerim. Çünkü insanı çok canlandıran bir şey. Kendi tercihimdi. Şimdi yine kendi tercim ile canlandığım için geri geldim diyebilirim." ifadelerini kullandı.