Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aleyna Tilki, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tilki, "Yoğun bir dönem benim için, hem yurt dışı, hem yurt içi proje yapıyorum. Sete taşınmak zorunda kaldım. Bazı geceler orada uyuyabilirim" diyerek set için eşya aldığını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs test sonuçlarının birinin pozitif, aynı gün yaptırdığı diğer test sonucunun ise negatif çıktığını açıklayan Tilki, tartışma yaratacak ifadelerde bulundu.
Genç şarkıcı, "İçimde bir sürü cümle var. Bir pozitif, bir negatif çıktım. İlaç içtikten sonra hastalanmaya başladım. Ben şuna inanmaya başladım, kimseyi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Bu testlerin %80'i yanlış bence. Atıyorum kalp hastası biri yanlış testten dolayı bu ilacı alsa hayatını kaybetse bu adil olur mu? 'Acaba insanlar bu yüzden mi ölüyor?' diye düşündüm ama ben böyle konuşunca 'Aleyna da koronaya inanmıyor' diyorlar. Hayır inanıyorum, sonuçta tüm dünyayı etkisi altına almış durumda ama tam olarak inanmamız için testlerin doğru olması lazım" diyerek test sonuçlarına güvenmediğini söyledi.
Aleyna Tilki hiçbir belirtisi olmadığını ve ilaçları alınca hastalandığını iddia etti. Genç popçu, "Bu testlerin güvenilirliği yok. Korona değil de insanları ilaçlar öldürüyor olabilir mi? Ya ilaç hasta ediyorsa. Sadece bunu merak ediyorum. Ben bu işleri en az anlayan insanım, biz şu ana kadar denenmiş ne varsa yapmalıyız. Verilen ilaçtan içmeliyiz. Bu belirsizlikte belirgin olanı yapmak gerekiyor" sözleriyle dile getirdi.
Tilki, muhabirlerin "Aşı olacak mısınız?" sorusuna ise, "Beni takip eden bir kitle var onları yanlış yönlendirmek istemem. Ben aşı yaptırmak istemiyorum, ben anneme, kardeşime ve kendime yaptırmayacağım. Ben ilaç sektörüne güvenmiyorum. Ticaret mi yapıyor yoksa başka bir planı mı var onu bile bilmiyorum. Ben saçma konuşuyor olabilirim, şahsi konuşuyorum, saçmalıyorsam yaşıma verir herkes. Aleyna olarak konuşuyorum" şeklinde yanıt verdi.
FİGÜRÜ KARANTİYA ALINMIŞTI!
Tilki'nin koronavirüs testlerinden sonra Madame Tussauds Müzesi bunun üzerine esprili bir paylaşımda bulunarak, şarkıcının figürünün karantinaya alındığını duyurmuştu.
Tilki'nin figürünün karantinaya alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
Twitter hesabından koronavirüs testinin bir pozitif bir negatif çıktığını açıklayan @aleynatilkiofficial'a Madame Tussauds İstanbul olarak geçmiş olsun diyoruz! Ziyaretçilerimizin güvenliği için Aleyna'nın figürü kısa bir süreliğine karantina altına alındı! Merkezimize geldiğiniz de onunla harika pozlar vermeden gitmek çok zor olsa da, figürümüzle sosyal mesafenizi korumayı unutmayın!
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