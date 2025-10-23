Habertürk
        Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı - Magazin haberleri

        Aleyna Tilki Amsterdam’da kapkaça uğradı

        Aleyna Tilki, Amsterdam'da uğradığı kapkaç sonucu çantasını, pasaportunu ve laptopunu kaybetti. Şarkıcı, sosyal medyadan yaşanan olayı duyurup pasaportunu bulmak için yardım istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 19:45 Güncelleme: 23.10.2025 - 19:45
        Şarkıcı Aleyna Tilki, Amsterdam'da talihsiz bir olay yaşadı. Şarkıcı, içinde pasaportunun, bilgisayarının ve diğer kişisel eşyalarının bulunduğunu çantasının çalındığını duyurdu.

        Aleyna Tilki, yaşadığı olayı takipçileriyle paylaşarak şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşlar, şu an Amsterdam’dayım. Çantamla beraber pasaportum, laptopum ve her şeyim çalındı. Bir sonraki sayfada size çantayı ve konumun nerede olduğunu yazacağım. Genelde değerli eşyaları alıp pasaportları ve çantayı bir yere atıyorlarmış. Ben ABD'de çok önemli bir sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lâzım. Bulana çok büyük dualar edeceğim."

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

