Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Ahmet Kaya'nın Paris'teki mezarını ziyaret edip, anı defterini imzaladığı sosyal medyada iddia edildi. Kaya'nın mezarını ziyaret eden bir Twitter kullanıcısı, anı defterine yazılmış bir notu hesabından yayınladı.

"Uzakta olmanın zorluğunu sevdiğim şeye en yakınken anladım. Sevmeseydim ne uzak uzak olurdu, ne de uzağın ismi gurbet. Gurbeti gurbet eden aşktı, aşk da sen... Burda yatan da uzak bildi sevdiğinden uzakta uzağı..." notunun altında "Sevgiler Aleyna Tilki" yazması ise dikkat çekti.

Bir kullanıcı, Aleyna Tilki'nin imzaladığını iddia ettiği sayfayı sosyal medya hesabından, "Paris'te Ahmet Kaya'nın mezarındaki hatıra defteri... Boşuna Aleyna Tilki'yi savunmuyoruz" notuyla yayınladı. Kullanıcının bu paylaşımı yaptığı sırada Tilki'nin Paris'te bu paylaşımı yapması ise iddiaları güçlendirdi.

Aleyna Tilki, Twitter hesabından kendi yazdığı şiirleri paylaşıyor ve geçtiğimiz aylarda da şiir kitabı çıkaracağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Tilki, geçtiğimiz aylarda ise iddialı açıklamalarına bir yenisini daha eklemişti. Kendisini Ahmet Kaya ile kıyaslayan genç şarkıcı, "Google'da en çok aratılan ilk isim benimki. Youtube'ta da 'A' yazınca ilk Ahmet Kaya'nın ismi, sonra benimki çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.



