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Aleyna Şirin kimdir? Miss Turkey ikincisi Aleyna Şirin kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç?

Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmalarından Miss Turkey 2022'de 20 Eylül Salı akşamı final gecesi heyecanı yaşandı. Birinciliği Nursena Say alırken, Miss Turkey ikinci ise Aleyna Şirin oldu. Yaşanan gelişmelerinin ardından, "Aleyna Şirin kimdir? Miss Turkey ikincisi Aleyna Şirin kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç?" aramaları sıklaştı. İşte Miss Turkey ikincisi Aleyna Şirin hayatı ve biyografisi...

21.09.2022 - 19:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Merakla beklenen Miss Turkey 2022 finali 20 Eylül akşamı gerçekleşti. Sunuculuğunu Berfu Yenenler'in üstlendiği gecede 20 finalist birinciliği kazanmak için podyumdaydı. Miss Turkey 2022 birinci tamamlayarak Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek aday Nursena Say olurken, yarışmayı ikinci tamamlayarak Miss Universe'de Türkiye'yi temsil edecek isim ise Aleyna Şirin oldu. Peki Aleyna Şirin kimdir? Miss Turkey ikincisi Aleyna Şirin kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç? İşte detaylar...

  • ALEYNA ŞİRİN KİMDİR?

    2022 Miss Universe olan Aleyna Şirin 2001 doğumlu ve 21 yaşında. İstanbul'da yaşayan Şirin, Özyeğin Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı okuyor. Cesur, vicdalı ve idealist olarak kendisini tanımlıyor. Modellik yapan güzel, 1.76 boyundadır.

     

  • Aleyna Şirin yarışmaya katılma nedenini şöyle anlatıyor:

    "Ben küçüklüğümden beri çok yoğun çalışan bir anne ve babanın çocuğuyum. Bu yüzden küçükken de kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim. Ülkemi temsil etme sorumluluğumu almak istediğimi fark ettim. Bu yüzden katıldım"

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