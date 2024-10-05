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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Alexandru Maxim: Büyük takımlar için burada kazanmak kolay değildi - Gaziantep FK Haberleri

        Alexandru Maxim: Büyük takımlar için burada kazanmak kolay değildi

        Gaziantep Futbol Kulübü Kaptanı Alexandru Maxim, Beşiktaş maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, büyük takımların Gaziantep'e korkarak geldiği döneme geri döneceklerini ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:54 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:54
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        Maxim: Burada kazanmak kolay değildi
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK'nın kaptanı Alexandru Maxim, tesiste gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Maxim, "Gaziantep daha önceden çok farklı bir camiaydı. Büyük takımlar için ya da herhangi bir takım için buraya gelip kazanmak hiçbir zaman kolay değildi. Bizim kazanan mantaliteye geri dönmemiz gerekiyor ve takımı hak ettiği yerlere geri çıkarmamız gerekiyor" dedi.

        "İSTEDİĞİMİZ BAŞLANGICI YAPAMADIK"

        Zorlu fikstürle lige başladıklarını aktaran Alexandru Maxim, takımın birçok konuda kendini geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Rumen futbolcu, “Ben pozitif kalmaya çalışıyorum. İstediğimiz başlangıcı yapamadık maalesef ama bahanemiz de yok. Zorlu bir fikstürle başladık. 4 maçımızı dışarıda oynadık. Birçok konuda kendimizi geliştirmemiz gereken alanlar var. Yeni kurulan bir takımız, yeni futbolculardan oluşan bir takımız fakat bu bahanenin arkasına saklanma durumu yok şu an için. Çünkü artık 6 hafta geçti, takım beraber oynamaya başladı. Onun haricinde yeni kurulduk. Tamam, yeni takımız ama artık bizim maç kazanmaya başlamamız lazım. Ben bu konuda hala pozitifim. Artık bir şeyler yerine oturduğu zaman bizler de maçlarımızı kazanmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

        "HERKES SAHADA OLMAK İSTER"

        Eyüpspor maçından alındığı için serzenişte bulunan Maxim, sahada olup takıma katkı vermek istediğini ve önemli olanın isimlerin başarısı değil de takımın başarısı olduğunu söyleyerek, “Aslında bunlar küçük detaylar. Herkes sahada olmak ister, herkes oynamak ister. Herkes takıma katkı sağlayıp bir şeyler verebilmek ister. Hocalar için de geçerli, ekip için de geçerli. Dolayısıyla ben de sahada kalmak isterim. Oynamadığım zaman tabii ben de düşüyorum. Üzgün olurum ama bu Maxim'le alakalı bir şey değil. Artık isimler önemli değil. Önemli olan kimin oynayıp oynamadığı ya da benim oynayıp oynamadığım değil burada en önemlisi takım. Takım eğer iyi değilse tabii ki de sonuçlar da kötü oluyor. O zaman benim oynayıp oynamadığım değil de takımın başarısı daha çok ön plana çıkıyor” şeklinde konuştu.

        "BÜYÜK TAKIMLAR İÇİN BURAYA GELİP KAZANMAK HİÇBİR ZAMAN KOLAY DEĞİLDİ"

        Beşiktaş maçıyla ilgili de görüşlerini aktaran Maxim, “Bizim için aslında normal bir maç. Takım arkadaşlarıma ve yeni gelen arkadaşlarıma da aktarmaya çalışıyorum. Gaziantep daha önceden daha farklı bir camiaydı. Büyük takımlar için ya da herhangi bir takım için buraya gelip kazanmak hiçbir zaman kolay değildi. Bizim kazanan mantaliteye geri dönmemiz lazım. Burada Göztepe olur, Beşiktaş olur hiç fark etmez. Bizim önceliğimiz şu an için 3 puanı kazanmak ve bu durumdan çıkmak. Durumumuz çok da kötü değil aslında ama takımın hak ettiği yer aslında burası değil” diye konuştu.

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